מכתב התראה שלישי הגיע היום (יום רביעי) לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בעקבות ראיון שהעניקה לערוץ 14. הפעם מדובר במכתב מטעמו של אייל גילר, אחד מעצורי פרשת הצתת הפחים, הטוען כי דבריה מהווים לשון הרע חמורה.

במכתב שנשלח באמצעות עורכי דינו של גילר, עו"ד טלי בן סימון ועו"ד ידין דן גלעדי ממערך עוטף עצורים, מתייחסים לדברים שאמרה רעיית ראש הממשלה במהלך הראיון כשדיברה על אירוע הצתת הפחים: "המשטרה וכוחות הביטחון תפסו צמיגים וחביות ששמו סביב הבית כדי להדליק אותם, ואותנו בתוכו. מדליקי, או מציתי הפחים, זה לא היה פחים. זה היה מעגל של אש סביב הבית שלנו, כדי שכולם ייחנקו אולי וימותו".

נתניהו הוסיפה בראיון: "וזה לא רק אנחנו. הבנתי שזה פגע באנשים אחרים. הכוונה הייתה באמת להרוג".

לטענת עורכי הדין, המשמעות שהבין צופה סביר מהדברים היא ייחוס כוונה לגרום למותה של נתניהו ולמותם של בני משפחתה בשריפה, או כתוצאה עקיפה שלה. במכתב נטען: "הפרסום מהווה לשון הרע חמורה. יש בו כדי להשפיל את מרשנו בעיני הבריות, לעשותו מטרה לשנאה ולבוז, ולבזותו בשל טענות מופרכות למחשבה ולכוונה פלילית חמורה שכלל לא יוחסה לו ואינה מיוחסת לו אף לפי הטענות המחמירות ביותר שפורט בכתב האישום בתיק שעדיין תלוי ועומד בפני בית המשפט".

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בעקבות הדברים דורש גילר, באמצעות עורכי דינו, כי נתניהו תפרסם התנצלות ותשלם לו 100 אלף שקל. במכתב הובהר כי אם דרישותיו לא ייענו, היא תהיה חשופה לתביעה בסך מיליון שקל.

ממערך עוטף עצורים נמסר: "אשת ראש הממשלה יצאה בסדרת שקרים מסוכנת שמתירה את הדם של פטריוטים ישראלים מהמעלה הראשונה. לא נתיר לה לזהם את השיח הציבורי ולהסית נגד אזרחים. היא תתנצל, ותשלם".

זהו מכתב ההתראה השלישי שנשלח לרעיית ראש הממשלה בימים האחרונים בעקבות אותו ראיון.