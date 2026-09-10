אלוף במיל' יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד תביעת דיבה ונזיקין בסך 2,550,000 שקלים נגד שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה. התביעה הוגשה לאחר שנתניהו סירבה להתנצל או לחזור בה מדבריה בריאיון שהעניקה לערוץ 14, שבו, לטענת גולן, רמזה כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על אירועי טבח שמחת תורה.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN. בכתב התביעה נטען כי הדברים שנאמרו משתלבים בתיאוריות קונספירציה כוזבות ומופרכות, שמטרתן לפגוע בשמו של גולן.

בכתב התביעה נכתב: "תיאוריות קונספירציה אלה, אשר לא נולדו מתוך עצמן אלא ממוחם הזדוני של מי שניסו לנער עצמם מן האחריות לאסון הנורא, הן כוזבות ומופרכות. תכליתן היא להסית נגד התובע ובתוך כך לפגוע בכבודו ובשמו הטוב של התובע, אשר סיכן את חייו במסגרת שירותו הביטחוני לאורך השנים, והמשיך לעשות כן גם ביום השבעה באוקטובר 2023, כאשר נסע לעוטף עזה כדי לסייע ולהציל אזרחים".

על פי כתב התביעה, בעקבות הריאיון התקבלו אזהרות קונקרטיות מגורמי מודיעין בדבר כוונה לפגוע בגולן. עוד נטען כי דוח שהוצג במסגרת התביעה מצביע על עלייה של 450% בהסתה נגדו ברשת. לטענתו, רמת האיומים הביאה להרחבה ולהעמקה משמעותית של סידורי האבטחה הפרטיים סביבו לקראת הבחירות.

עוד נטען בתביעה כי יועץ של נתניהו צפה בריאיון טרם שידורו. התביעה אינה נשענת רק על עילה לפי חוק איסור לשון הרע, וגולן מבקש פיצוי גם בטענה להפרת חובה חקוקה, בהתבסס על סעיף 144 לחוק העונשין העוסק בהסתה לאלימות.

גולן מבקש מבית המשפט לקבוע כי דבריה של שרה נתניהו חצו את הרף הפלילי של עידוד מעשי אלימות, ובכך, לטענתו, הופרה חובה חקוקה שנועדה להגן על ביטחונו האישי. בנוסף, בשל מה שמוגדר בתביעה כתכנון מוקדם וכוונת זדון, הוא דורש כפל פיצוי ללא הוכחת נזק בגין כל פרסום.