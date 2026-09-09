בית משפט השלום בירושלים קבע היום (יום רביעי) כי השרה לשעבר לימור לבנת תשלם לשר דוד אמסלם סכום כולל של 98,500 שקלים. ההחלטה ניתנה לאחר שבית המשפט קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש אמסלם נגד לבנת בעקבות פרסומים שפרסמה אודות פגישה פוליטית שהתקיימה בשנת 2002.

במוקד התביעה עמדו טענות שהעלתה לבנת בנוגע לפגישה שהתקיימה לקראת הבחירות המקדימות בליכוד. לטענת לבנת, אמסלם, שכיהן באותה עת כיו"ר מועצת סניף ירושלים של התנועה, דרש ממנה למנות אנשים מטעמו לתפקידים במשרדה, וזאת כתנאי למתן תמיכה פוליטית.

השופטת הבכירה דורית פיינשטיין קבעה בפסק דינה כי הדברים שפרסמה לבנת מציגים את אמסלם כמי שהתנה תמיכה פוליטית במינויים, באופן שמציג אותו באור מושחת ומהווה פגיעה חמורה במוניטין.

הפרסום הראשון שעמד במרכז ההליך המשפטי נעשה באוקטובר 2019, במסגרת תוכנית "הליכודניקים" בערוץ 12. על פי פסק הדין, במהלך ניהול ההליך המשפטי לבנת שבה על הטענות גם בספרה האוטוביוגרפי שראה אור ביולי 2024, וכן בראיונות נוספים שהעניקה לאמצעי התקשורת.

בית המשפט דחה את טענת ההגנה של לבנת לפיה מדובר באמת בפרסום. בפסק הדין נקבע כי לבנת לא הצליחה להוכיח את הטענה שלפיה אמסלם התנה את התמיכה בה במינויים עתידיים. עוד נקבע כי העדים שהביאה לבנת הסתמכו על עדויות שמועה או מסרו גרסאות סותרות זו לזו.

השופטת דחתה גם את הטענה של לבנת כי הייתה לה חובה מוסרית לפרסם את הדברים, ומתחה ביקורת על כך שהטענות פורסמו שנים רבות לאחר האירוע הנטען. לפי פסק הדין, אילו היה מדובר במידע שקיים צורך ציבורי בחשיפתו, ניתן היה לפרסמו כבר בסמוך לאירועים בשנת 2002.

בסופו של ההליך חויבה לבנת לשלם לאמסלם פיצוי בסך 85 אלף שקלים, וכן 13,500 שקלים נוספים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין – בסך הכל 98,500 שקלים.

בנוסף, בית המשפט הורה כי במקרה שתודפס מהדורה נוספת של ספרה האוטוביוגרפי של לבנת, יהיה עליה להסיר ממנה את הפסקאות והטענות הנוגעות לאמסלם שעמדו במוקד ההליך המשפטי.

עם זאת, לא כל טענותיו של אמסלם התקבלו. תביעתו בעוולת שקר מפגיע נדחתה, לאחר שבית המשפט קבע כי לא הוכח נזק ממוני ממשי לקריירה הפוליטית שלו.