השופטת דפנה ברק-ארז מבית המשפט העליון דחתה אמש (שלישי) את הבקשות לקיים דיון נוסף בפרשת הפצ"רית. בעקבות ההחלטה, פרקליט המדינה עמית איסמן יוכל להמשיך בטיפול בפרשה.

ביום שישי שעבר הורתה השופטת ברק-ארז להקפיא באופן זמני את העברת הטיפול לפרקליט המדינה, עד שתכריע בשאלה האם לקבל את הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בעניין.

הבקשה לדיון נוסף הוגשה על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון, ארגון "בחרנו בחיים" ועמותת לביא. השלושה ביקשו מבית המשפט לדון מחדש בפסק הדין שאיפשר להעביר את הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה.

לפני כשבועיים קבע בג"ץ כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשה לאיסמן, לאחר שנקבע כי הוא אינו קשור לפרשה. בעקבות פסק הדין הגישו העותרים בקשה לקיים דיון נוסף.

בזמן שהבקשה נבחנה, החליטה השופטת ברק-ארז לעצור באופן זמני את העברת הטיפול. היא הבהירה כבר אז כי ההחלטה ניתנה "למען הזהירות בלבד", ואינה מעידה על עמדתה לגבי הבקשה.

14 חברים חדשים באגודת ישראל בבלי | 07.09.26

כעת החליטה השופטת ברק-ארז לדחות את הבקשות לדיון נוסף. המשמעות היא שההקפאה הזמנית מסתיימת ופסק הדין הקודם נשאר בתוקפו, כך שפרקליט המדינה יוכל להמשיך בטיפול בפרשה.

בסיום החלטתה כתבה השופטת ברק-ארז: "יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין".