מכתב התראה נגד ערוץ 14 בעקבות ראיון שרה נתניהו

במכתב התראה לפני תביעה שנשלח ביום רביעי (16 בספטמבר), פנו עורכי דינו של אייל גלר לערוץ 14, לעורך הראשי יורם כהן ולמגישה טל מאיר, בעקבות ראיון שנערך עם שרה נתניהו. במרכז הפנייה המשפטית עומדת טענה כי הדברים ששודרו הציגו הצתת פחים במהלך מחאה כמעשה שנועד לגרום למותם של ראש הממשלה ובני משפחתו.

במכתב צוטטו דברים שאמרה רעיית ראש הממשלה בתשובה לשאלה אם היא מרגישה שמאיימים על חייה ועל חיי ילדיה. לדבריה, כפי שהובאו במכתב: "ירו על הבית שלנו פצצות. מה צריך יותר מזה? בהרבה מקרים קודמים המשטרה וכוחות הביטחון תפסו צמיגים וחביות ששמו סביב הבית כדי להדליק אותם, ואותנו בתוכו".

בהמשך דבריה, כפי שצוטטו במכתב, אמרה: "זה היה מעגל של אש סביב הבית שלנו, כדי שכולם ייחנקו אולי וימותו. ולא רק אנחנו; הבנתי שזה פגע באנשים אחרים. הכוונה הייתה באמת להרוג".

עורכי הדין טוענים כי הדברים התייחסו לאירוע מחאה שבמהלכו הוצתו פחים במרחק מספר רחובות מבית ראש הממשלה. לפי תיאורם, האירוע היה חלק מפעולות מחאה בקריאה להשבת החטופים בעזה, שכללו הפגנות מול בתי אישי ציבור, צעדות והצבת מיצגים.