בן גביר תובע את איזנקוט ב-100 אלף שקל: ייחס לי הסתה להרג

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הגיש היום (חמישי) תביעת לשון הרע בסך 100 אלף שקלים נגד חבר הכנסת גדי איזנקוט ומפלגתו. התביעה הוגשה בעקבות דברים שאמר איזנקוט בפודקאסט "איך לעשות דברים" של רשות השידור.

התביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין זאב וולף, מתייחסת לדברים שבהם ייחס איזנקוט לבן גביר הפצה של סרטוני טיקטוק אלימים בקרב צעירים. לפי הנטען בכתב התביעה, איזנקוט תיאר סרטונים הכוללים מסרים כגון "הדרך היחידה היא להרוג" ו"ערבי טוב זה ערבי מת", לצד עידוד להפעלת כוח ולבריונות.

בכתב התביעה מפנה בן גביר לאופן שבו נוסחו הדברים בפודקאסט. מיד לאחר שאיזנקוט תיאר את המסרים האלימים, הוא אמר: "וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר".

לטענת השר לביטחון לאומי, דבריו של איזנקוט יצרו כלפיו ייחוס שקרי של הסתה להרג וגזענות. בן גביר הדגיש בתביעה כי מעולם לא פרסם, קידם או הפיץ סרטונים הכוללים קריאה להרוג או את האמירה "ערבי טוב זה ערבי מת", וטען כי מדובר ב"שקר מוחלט".

בעקבות הדברים מבקש בן גביר מבית המשפט לחייב את איזנקוט ואת מפלגתו לשלם לו פיצוי בסך 100 אלף שקלים, ללא הוכחת נזק.

לצד הפיצוי הכספי, דורש השר כי הנתבעים יסירו את הקטע המדובר מכל הפלטפורמות שבשליטת המפלגה. כמו כן, הוא מבקש לחייב אותם לפרסם תיקון ברור לדברים שיוחסו לו.