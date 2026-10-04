הצלם החסידי משה גולדשטיין קיבל על עצמו החלטה קשה: להתנתק מוואטסאפ ולעבור לטלפון כשר. ההחלטה התקבלה בעקבות דברי רבו, האדמו"ר מצאנז, שנשא במהלך ההקפות השניות.

בשיחה שקיים גולדשטיין, הוא סיפר על הרקע להחלטה. לדבריו, האדמו"ר הבטיח חיים מאושרים למי שיוותר על השימוש באמצעים הטכנולוגיים שעליהם דיבר. דברים אלו הובילו את גולדשטיין לקבל על עצמו את הצעד, חרף הקושי הכרוך בכך.

"קשה לי", הודה גולדשטיין, והסביר כי מדובר בכלי עבודה מרכזי עבורו בפרנסתו. כשנשאל כיצד יעביר מעתה תמונות לאנשי התקשורת, השיב שיעשה זאת באמצעות הדואר האלקטרוני: "אפשר לחיות רגוע דרך המייל, ולראות שיש ילדים בבית גם".

למרות האתגר המקצועי שההחלטה מציבה בפניו, גולדשטיין מבהיר כי הוא נחוש בדעתו לפעול על פי דברי רבו. מבחינתו, העבודה באמצעות הדואר האלקטרוני תאפשר לו להמשיך בעבודתו כצלם תוך שמירה על ההחלטה להתנתק מוואטסאפ.