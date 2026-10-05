אלפי בחורים והורים התכנסו בחול המועד סוכות לשמחת בית השואבה המרכזית של ממלכת התורה 'ברכת שמואל', במעמד שנערך בראשות גדולי ישראל וראשי ישיבות. השמחה התקיימה לציון שלוש שנים להיווסדות ממלכת התורה בארץ הקודש.

בין המשתתפים נמנו נשיאי ממלכת התורה וראשי הישיבות שנשאו דברי תורה והתעוררות: הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל, הגאון רבי דוד מילר והגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, שעמדו במרכז המעמד.

ממלכת התורה 'ברכת שמואל' הוקמה לפני שלוש שנים על שמו ולזכרו של בעל ה'ברכת שמואל' זצ"ל, ולעילוי נשמת הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ"ל, שמקום תורה זה ממשיך את מורשתו ותורתו.

במהלך המעמד הוכרז כי לקראת זמן החורף הקרוב צפויים מינויים נוספים בצוות הרוחני של הישיבה בירושלים. הישיבה שומרת על קו ייחודי המעניק יחס אישי לכל תלמיד: ר"מ עיון, ר"מ בקיאות ומשיב לכל 30 בחורים בלבד.

בנוסף, בתחילת זמן אלול בוצעו מינויים בסניף החדש בבית שמש, שם מונו הגאון רבי יוסף וויס לראשות הישיבה והגאון רבי אהרון קליין למשגיח. הסניף מונה כ-100 בחורים, המלווים על ידי למעלה מ-20 אנשי צוות.

במהלך המעמד המרומם נשאו דברים רבני הישיבות והגאונים: רבי צבי פרצוביץ, רבי עוזיאל ליבוביץ, רבי יצחק וינברג, רבי בנימין רבינוביץ, רבי יוסף וויס ורבי אהרון קליין. את המעמד הנחה בכשרון רב רבי הלל מן, מרבני הישיבה.