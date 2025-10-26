הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הראש ישיבת גייטסהד הרב
אריה זאב גורביץ זצ"ל,
שחל
בתאריך ד’ חשון |
'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו התורנית
רבת הפנים,
על
מסירות נשפו להרבצת תורה וגישתו המיוחדת
בחינוך הבנים |
מרבה
תורה (יהדות
ואקטואליה)
בסופו של מאבק ציבורי ומשפטי ממושך, קבע בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק בפסיקה תקדימית ודרמטית כי המדינה אינה מוסמכת לסגור מוסדות חינוך חרדיים, גם אם לא עמדו בתקנות לימודי הליבה | בעקבות הפסיקה, עשרות משפחות חרדיות נשמו לרווחה ומוסדות התורה ימשיכו לפעול כסדרם (בעולם, חרדים)