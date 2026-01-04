על פי הודעת צה"ל, כ-240 חרדים התגייסו עד כה, למסלולי הלוחמה החרדיים | יחידת נצח יהודה מובילה עם 80 מתגייסים חרדים, 'חשמונאים' רק במקום השני עם 54 מתגייסים בלבד | צה"ל: "במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו גיוסי חרדים מאספים" (צבא)
"זה צבא של גיהנום, של פריצות וחברים רעים!" – כך נשמעה זעקתו המרטיטה של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, בשיחה עם אביו של בחור ששקל להתגייס לחטיבת חשמונאים - ולבסוף התחרט | לאחר שהבחור התחרט, ניסו להפעיל עליו לחץ כבד כדי שישנה את החלטתו - אך הוא לא נכנע | האזינו לזעקת ראש הישיבה (חרדים)
רבנים ואנשי חינוך מתריעים מפני גיוס לחטיבה החרדית החדשה - 'חשמונאים', בעת שבה עולם התורה נתון למרמס ורדיפה | הרבנים מסבירים ל'בבלי' את ההתנגדות: "הם כעת נחשבים כמו המתייוונים החדשים. ידע כל בחור שמתגייס לשם, או אב ששולח את בנו לשם - שהוא הורס את עולם התורה" | הראש"ל הגר"י יוסף: "אפשר להיכנס חרדי ולצאת חרדי? אין דבר כזה בעולם" (חרדים)