בבלי

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מאחורי הקלעים

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הנתונים המלאים 

"זה צבא של גיהנום"

"הורסים את עולם התורה"

התקדמות משמעותית?
בבלי
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