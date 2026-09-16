בית המשפט לתביעות קטנות הטיח ביקורת חריפה במיוחד בעורך דין שזנח תביעה של לקוחותיו נגד חברת איתוראן, והסתיר מהם למעלה משנה וחצי את העובדה שהתיק נמחק מחוסר מעש. הרשם הבכיר גיא אבגי קבע כי עורך הדין "זנח את הטיפול בתובעים" וחייב אותו לשלם סכום כולל של 14,738 שקל – הכולל השבת שכר טרחה, הוצאות אגרה ופיצוי בגין עוגמת נפש.

שני לקוחות שהתקשרו עם עורך הדין לצורך ייצוג משפטי שילמו עבור הייצוג ועבור אגרות בית המשפט, אך התביעה נמחקה מחוסר מעש מבלי שידעו על כך דבר. רק כאשר בדקו באופן עצמאי במזכירות בית המשפט התגלה להם שהתיק כבר אינו קיים.

על פי פסק הדין, הלקוחות התקשרו עם עורך הדין בהסכם שכר טרחה ושילמו את התשלום המוסכם. אולם במקום לנהל את ההליך המשפטי כנדרש, התביעה נמחקה מחוסר מעש ללא ידיעתם.

במשך תקופה ממושכת של למעלה משנה וחצי פנו הלקוחות שוב ושוב לעורך הדין וביקשו עדכונים על מצב התיק. עורך הדין הציג להם תירוצים שונים – טען לסחבת במערכת המשפט או לפגרה שמעכבת את ההליכים, והסתיר מהם באופן מכוון את העובדה שהתיק כבר לא קיים.

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האמת התגלתה רק כאשר הלקוחות החליטו לבדוק באופן עצמאי את מצב התיק במזכירות בית המשפט. שם נודע להם כי התביעה נמחקה זה מכבר מחוסר מעש, ושעורך הדין שלהם פשוט נטש את הטיפול בתיק מבלי להודיע להם.

בדיון בבית המשפט ניסה עורך הדין להתגונן בטענות שונות. הוא טען כי ביצע פעולות משפטיות מסוימות וכי אין חובה להשיב את שכר הטרחה מאחר שמדובר במחיקה ולא בדחייה סופית של התביעה.

אולם ההגנה קרסה מול התחייבותו הכתובה של עורך הדין עצמו. בהסכם שכר הטרחה נכתב במפורש שאם הלקוחות לא יזכו בתביעה, שכר הטרחה יוחזר להם במלואו. התחייבות זו הוטחה בו בחזרה בבית המשפט.

הרשם הבכיר גיא אבגי קבע בפסק הדין כי עורך הדין פשוט "זנח את הטיפול בתובעים", וכי ההתנהלות שלו חרגה מכל נורמה מקצועית סבירה. בית המשפט הדגיש את חומרת ההפרה של חובת האמון הבסיסית ביותר בין עורך דין ללקוחותיו.

בסופו של ההליך המשפטי, בית המשפט חייב את עורך הדין לשלם לאלתר סכום כולל של 14,738 שקל. הסכום מורכב מהשבת שכר הטרחה המלא ששולם לו, החזר הוצאות אגרת בית המשפט, ופיצוי של 5,000 שקל בגין עוגמת נפש ופגיעה בחובת האמון.

כמו כן נקבע בפסק הדין כי אם הלקוחות יבחרו להגיש מחדש את התביעה נגד חברת איתוראן וישלמו את ההוצאות שנפסקו לחובתם בהליך הקודם שנמחק, על עורך הדין להחזיר גם סכום זה לידיהם.

פסק הדין מצטרף למגמה שבית המשפט מחמיר יותר ויותר עם עורכי דין שמפרים את חובת האמון כלפי לקוחותיהם. כאשר לקוח מפקיד את גורלו ואת כספו בידי איש מקצוע, הוא זכאי לשקיפות מלאה.