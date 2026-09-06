בית המשפט העליון הוציא החלטה חריפה נגד התנהלות המדינה וכוחות הביטחון בעקבות אירועי פשיעה לאומנית בכפר ג'אלוד שבנפת שכם. הנשיא יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר הורו למדינה לתאם תוך 14 יום את החזרתם של שלושה תושבים פלסטינים לבתיהם, לאחר שלטענת העותרים נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בעקבות פלישה אלימה ומעשי בריונות.

העותרים טענו כי החל מחודש אפריל הם התמודדו עם שורה ארוכה של אירועים, ביניהם פלישות לבתיהם, איומים, חסימות דרכים, יידוי אבנים ופגיעה ברכוש ובתשתיות. בין השאר נטען כי קו המים שלהם נותק, עצים נעקרו, רכב הוצת, ודרך הגישה לבתים נחסמה באמצעות אבנים גדולות.

בהחלטת בית המשפט צוין כי עיקר השתלשלות האירועים שתוארה בעתירה אינה שנויה במחלוקת מצד המדינה. עוד נכתב כי לאחר שהעותרים עזבו את בתיהם, ישראלים שהוגדרו בהחלטה כ"פורעים" שהו לסירוגין בבתים במקומם.

השופטים הקדישו חלק מההחלטה גם לתיעוד שבו נראו חיילי צה"ל משחקים כדורגל עם הישראלים במקום. קצין האג"ם החטיבתי הסביר כי מדובר בחיילי תגבור שלא הכירו את הנהלים וההוראות, וציין כי החיילים המעורבים הודחו מלחימה בעקבות האירוע.

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על המענה שקיבל מהמדינה: "התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע; תשובות ראויות – פחות". השופטים הוסיפו כי נוכח ריבוי האירועים, התמשכותם והמענה שניתן, "התנהלות המשיבים בהליך דנן מעוררת קשיים של ממש".

בהמשך קבע בית המשפט כי האחריות הכוללת לביטחונם של התושבים הפלסטינים המקומיים מוטלת על צה"ל, מאחר שהמפקד הצבאי הוא הריבון באזור.

בסיום ההחלטה הורו השופטים למדינה לתאם תוך 14 יום את חזרת העותרים לבתיהם, לאבטח את החזרה ולאפשר להם להכניס ציוד ואספקה לצורך תיקון הבתים ותשתיות המים והחשמל. בנוסף הוציא בית המשפט צו על תנאי המחייב את המדינה להסביר מדוע לא תפעל להשבת העותרים ובני משפחותיהם לבתים ולהסרת החסימות והמכשולים מדרכי הגישה.

המדינה נדרשה גם למסור לבית המשפט נתונים על פעולות האכיפה והחקירה נגד הישראלים המעורבים, לרבות האפשרות להעמידם לדין ושאלת חילוט כלי רכב ששימשו באירועים. הצדדים נדרשו לעדכן את בית המשפט בנוגע לחזרת העותרים לבתיהם עד 22 בספטמבר.