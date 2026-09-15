פסק דין יוצא דופן שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב מעלה את המורכבות שבניהול עיזבונות גדולים: עורך דין שכיהן כאפוטרופוס על עיזבונו של מדען ישראלי שהותיר אחריו נכסים, פטנטים ומאות מיליוני שקלים, תבע מהיורשים תשלום של 14.5 מיליון שקל עבור עבודתו – אך בסופו של דבר זכה בפחות ממיליון שקל.

השופטת גלי רון דחתה את רוב טענות האפוטרופוס, עורך הדין י.ג., וקבעה כי דרישותיו "מגלומניות" ומנותקות מהמציאות. היורשים, מצדם, טענו כי האפוטרופוס החל את דרכו כ"חבר קרוב" של המנוח, אך בהמשך ניסה להתעשר על חשבון העיזבון.

לאחר פטירת המדען, החל מסע מורכב של איתור נכסים, הליכים משפטיים בארצות הברית ובישראל, והשקעות מסובכות. האפוטרופוס טען כי הוא זה שהביא להישגים כלכליים משמעותיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל – מול חברות גדולות, ענייני מס וסכסוך משפחתי מול רעייתו של המנוח.

על בסיס "הישגים" אלו דרש האפוטרופוס תשלום של 2% מתוך אותם חצי מיליארד שקל – כלומר 10 מיליון שקל, בתוספת 3.97 מיליון שקל נוספים עבור ניהול השקעות, נדל"ן והוצאות שונות. בסך הכול, התביעה הגיעה ל-14.5 מיליון שקל.

אלא שבית המשפט לא התרשם. השופטת רון קבעה כי האפוטרופוס הציג "חשבון דמיוני" של חיסכון מדומה בהיקף 500 מיליון שקל, ללא ביסוס ראייתי מספק. "אין אח ורע לפסיקה כזו", נקבע בפסק הדין.

בין הטענות שנדחו: דרישה לתשלום של 8 מיליון דולר בגין שכר טרחה של עורכי דין בחו"ל, שלטענת האפוטרופוס דרשו תעריף של 1,600 דולר לשעה. בית המשפט קבע כי לא הוצגו ראיות מספקות לכך שהתשלומים אכן בוצעו או שהיו הכרחיים.

כמו כן, נדחתה טענת האפוטרופוס לפיה הוא "הציל" את העיזבון מהפסדים עצומים. השופטת קבעה כי לא הוכח שהיו סיכונים ממשיים או שהאפוטרופוס מנע נזקים משמעותיים.