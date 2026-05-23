אחרי 17 שנים מורטות עצבים, בית המשפט הפך את ההחלטה וקבע כי שתי ענקיות התעופה אחראיות בלעדית לאסון AF447 בו נספו 228 בני אדם באוקיינוס האטלנטי. החברות ישלמו קנס, המשפחות זועמות: "סמלי בלבד" | המשפחות: 'הקנס סמלי בלבד' (בעולם)
החקירה בשוויץ מתקדמת - התביעה ורשויות האכיפה במדינה הקטנה ממשיכים לחקור את הסיבות שהובילו לאסון השריפה הנורא בשבוע שעבר, במהלך חגיגות שנערכו בקראנס-מונטנה | הרשויות חשפו היום פרטים חדשים מהחקירה - בעלי המקום עדיין מסתובבים חופשיים (חדשות, בעולם)
פרשייה מזעזעת מגיעה לסיומה בבית המשפט באוסטרליה, לאחר שזוג הורים השייכים לכת מנעו תרופת אינסולין לילדתם הסוכרתית בגלל סיבות "דתיות", כתוצאה מכך הילדה מתה מהיפרגליקמיה - ההורים נשלחו לכלא לשנים רבות (חדשות, בעולם)
בשל תנאי מזג האוויר הקשים, התרחש הלילה - סמוך לחצות אסון גדול ברצועת עזה, כשמנוף מבצעי קרס ברצועה - בשל הרוחות העזות | שני חיילים ששהו בתוך מבנה במוצב נהרגו, לוחם נפצע באורח קשה ועוד שבעה חיילים נפצעו באורח קל עד בינוני (חדשות, אקטואליה)