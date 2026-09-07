לאחר יותר מ-26 ישיבות גישור, הוגש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים הסכם פשרה בין חברת וולט לבין השליחים שלה. ההסכם מסיים תביעה ייצוגית שבה דרשו השליחים להיות מוכרים כעובדי החברה ולקבל את הזכויות הסוציאליות המגיעות למעמד זה.

על פי תנאי הפשרה, וולט תשלם סכום חד-פעמי של 34.3 מיליון שקל, שיחולק בין חברי הקבוצה. הקבוצה מונה כ-82 אלף שליחים שפעלו דרך וולט מאז תחילת פעילות החברה בישראל בשנת 2018.

עם זאת, הצדדים מבקשים להשאיר על כנו את מודל ההתקשרות הנוכחי. המשמעות היא שהשליחים ימשיכו לפעול כעצמאים ולא יוכרו כעובדי החברה. בהסכם נקבעו תנאים מסוימים שבהתקיימם לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לשליחים.

יחד עם זאת, ההסדר כולל מספר הגנות והטבות שאינן ניתנות על פי דין לנותני שירותים עצמאים. ההטבות ייכנסו לתוקף רק אם בית הדין יאשר את הסכם הפשרה ויעניק לו תוקף של פסק דין.

בין ההטבות שנקבעו: תמורה מינימלית שלא תפחת משכר המינימום במשק, מענק תמרוץ שנועד לעודד את השליחים לבצע את ההפקדות לחיסכון המוטלות על עצמאים על פי חוק, וכיסוי ביטוחי שתממן החברה.

בנוסף, וולט תעניק לשליחים הדרכות בנושאי בטיחות וזהירות. ההסכם כולל גם זכות טיעון לפני קבלת החלטה על סיום ההתקשרות עם שליח, וכן התחייבות לעמוד בנורמות שוויון הקבועות בחוקים שונים.

הפשרה צפויה לסיים את התביעה שהגישו עורכי הדין עמית עידו ויעקב שפיגלמן ממשרד יעקב שפיגלמן ושות'. בתביעה נטען כי נפגעה זכותם של השליחים להיות מוכרים כעובדים ולקבל את הזכויות הסוציאליות הנובעות ממעמד זה. כעת נדרש בית הדין לבחון את ההסכם ולאשרו.