מטוס פליי דובאי ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

מתח רב נרשם בעקבות אירוע חריג בטיסת פליי דובאי מספר FZ1081, שיצאה מדובאי לנמל התעופה בן גוריון. המטוס, שעל סיפונו נסעו למעלה מ-150 ישראלים, שינה באופן פתאומי את מסלולו וחזר לכיוון דובאי.

בשלב הראשון לא נמסר הסבר להחלטת צוות הטיסה לשוב על עקבותיו, מה שעורר דאגה רבה בקרב הנוסעים ובני משפחותיהם שהמתינו בנתב"ג. כעבור זמן קצר התברר כי המטוס שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהוביל להזנקות מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות האירוע. בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית. פניות ממטה וינטר: תפסיקו • ההנחיה בליכוד בבלי | 24.09.26 דנון לנציג האיראני: קח את הסטארלינק לטהרן, תעזור לעם שלך בבלי | 25.09.26 לשכת ראש הממשלה מסרה כי "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות. האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".

הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה ( צילום: יוסי אלוני, פלאש 90 )

התברר: קטטה בין הטייסים

לאחר שעות של מתח ואי וודאות, התברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה. על פי עדויות נוסעים, הקטטה הובילה לשידור קוד החירום שהכניס את כל המערכת לכוננות עליונה.

"שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר", תיארה מרים, נוסעת ישראלית שהייתה על הטיסה, בראיון ל-i24NEWS. "הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'", הוסיפה.

על פי עדותה, רופא ואחות שהיו על הטיסה נתנו טיפול ראשוני לטייס הפצוע. "הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום", מסרה מרים. "היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

המטוס נחת בסופו של דבר בערב הסעודית. לאחר נחיתת המטוס, אישרה חברת פליי דובאי רשמית את האירוע. בחברה האמירתית הודיעו כי ישלחו מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל.

במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה.

בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם הגעת הנוסעים לישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה החריגה.

דוברות רשות שדות התעופה הבהירה כי בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה.