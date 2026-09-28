משפחה ישראלית שיצאה לחופשה באזור באד הופגשטיין שבמחוז זלצבורג שבאוסטריה מדווחת על תקרית אנטישמית קשה, לאחר שבעל דוכן מזון מקומי סירב להגיש להם שירות בשל היותם יהודים וישראלים. כך דווח אתמול (יום ב') באתר Ynet.

על פי עדות המשפחה, בעל הדוכן הוריד את ההמבורגרים שהכין עבורם מהגריל והשליך אותם לפח האשפה לעיניהם, מיד כאשר התברר לו מוצאם היהודי. בעקבות האירוע, הרשות המחוזית באזור פתחה בהליך עונשין מנהלי כנגד בעל העסק. מצדו, בעל הדוכן מכחיש את הטענות ומגדיר אותן כ"שטויות". בשגרירות ישראל בווינה מביעים דאגה עמוקה מהמקרה.

האירוע החל כאשר לידן ה' ובני משפחתו ניגשו לדוכן כדי לרכוש מזון. לדבריהם, ברגע שבעל העסק הבין מהי זהותם ומהיכן הם מגיעים, הוא הבהיר להם כי לא יקבלו אוכל "בגלל עזה", שלף את המנות מהאש והשליך אותן לפח.

בני המשפחה שיתפו כי החוויה הייתה קשה ביותר, וכי הם נותרו בסערת רגשות ימים לאחר שהתרחשה. בעקבות המקרה, המשפחה הגישה תלונה רשמית לרשות המחוזית, שאישרה כי תפתח בבדיקה ובהליך עונשין מנהלי כנגד בעל הדוכן – צעד משפטי מקדמי שאינו מהווה עדיין קביעת אשמה רשמית.

במקביל, ברשתות החברתיות החלו להתגלות תגובות וביקורות נוספות המעידות לכאורה על מקרים דומים של יחס עוין וגזעני מצד אותו בעל עסק כלפי ישראלים ותיירים שדיברו עברית בעבר.

בעקבות הדיווחים, אלי רוזן, נשיא הקהילה היהודית של זלצבורג, שטיריה וקרינתיה, דרש לקיים בדיקה מהירה של התלונה, והזהיר מפני זליגה של גינויים פוליטיים כנגד ישראל לכדי שנאת יהודים גלויה.

בשגרירות ישראל בווינה הגיבו בחריפות: "אנו מודאגים עמוקות מדיווחים שלפיהם נמנע ממשפחה ישראלית בזלצבורג אוכל בשל זהותה. אפליה של ישראלים ושל יהודים אינה מקובלת. אם הבהרות, אזהרות והצהרות אינן מועילות, יש לנקוט צעדים מעשיים".

השגריר דוד רוט הוסיף ברשת החברתית X כי לא ניתן לנתק אירועים מסוג זה מהאקלים הציבורי המאפשר לנורמליזציה של אנטישמיות ולשקרים כנגד ישראל לפרוח ללא מענה, כאשר הקורבנות בסופו של דבר הם משפחות וילדים.

התקרית מתרחשת על רקע מערכת יחסים מדינית מתוחה עם אוסטריה, וזמן קצר לאחר ששר החוץ גדעון סער ניסה להרגיע את הרוחות בשיחה עם שרת החוץ האוסטרית ביאטה רייזינגר. זאת, בעקבות מתקפה חריפה של נשיא אוסטריה, אלכסנדר ואן דר בלן, שטען כי ממשלת ישראל מבצעת "פשעי מלחמה". בשיחה עם מקבילתו הדגיש סער את חשיבות הברית עם אוסטריה, הציג את עמדות המדינה סביב גל הטרור ביהודה ושומרון, ודן עמה בשיתוף הפעולה הדיפלומטי הצפוי בין המדינות במועצת הביטחון של האו"ם.