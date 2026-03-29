סגירת מעגל היסטורית ביבנאל: ביום שישי האחרון, בעיצומה של שמחת בר המצווה לנכדו של הגה"צ רבי יצחק לעזער, ממנהיגי הקהילה, נרשם רגע מרטיט ויוצא דופן. בסעודת המצווה לאחר מעמד הנחת התפילין, שלף הגה"צ זוג תפילין עתיקות וסיפר בהתרגשות כי מדובר בתפילין של זקנו זצ"ל, עליהן שמר במסירות נפש עילאית תוך סיכון חייו, כדי להניחן מדי יום בתוך הגלות האיומה בסיביר הקפואה בימי השואה האפלים | צפו בתיעוד (חסידים)
50 נוסעים ואנשי צוות ככל הנראה נהרגו בהתרסקות מטוס במזרח הרחוק הרוסי | המטוס הבוער זוהה על ידי מסוק חילוץ שנשלח לאזור ואיתר את מקום ההתרסקות | ההערכה היא כי כשל טכני או טעות אנוש הם הגורמים להתרסקות הטראגית (חדשות)
13 מטוסים שעלו בלהבות, ובסך הכל 41 כלי טיס שנפגעו ברמה כזו או אחרת - זו התוצאה של התקיפה המשמעותית ביותר של אוקראינה על רוסיה מתחילת המלחמה, וכלשון בכיר אוקראיני: הכי הרבה מטוסים רוסיים שנהרסו ביום בודד | מבצע "קורי עכביש" של ארגון הביון האוקראיני SBU עשה כותרות בעולם כולו, בזמן שגם מנהיגים מערביים שיבחו את המבצע יוצא הדופן ואת החשיבה מחוץ לקופסא | כך זה התנהל - ואלו המשמעויות מאחורי "קורי עכביש" (מגזין כיכר)
במה שנראה כניסיון למזער את הנזק התדמיתי של רוסיה אחרי התקיפה הגדולה של אוקראינה על מפציצים אסטרטגיים, היום הודיעה רוסיה כי אף מטוס לא נוטרל לחלוטין וכי היא מסוגלת לתקן את ה"נזקים", כלשון הבכיר הרוסי | אמש, אמר פוטין לטראמפ בשיחת טלפון שרוסיה מתכוונת לנקום על הפעולה (בעולם)