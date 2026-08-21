השירות המטאורולוגי הישראלי פרסם תחזית מזג אוויר המצביעה על הכבדה ניכרת בעומסי החום במהלך היממה הקרובה, עם הקלה הדרגתית שתחל במוצאי שבת קודש ותימשך בתחילת השבוע.

היום, יום שישי, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, צפוי מזג אוויר נאה. בהרים ובאזורי הפנים יהיה חם מהרגיל ויבש, ואילו במישור החוף יורגש ביל. עומסי החום יכבידו עוד יותר ויגיעו לרמה של כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית עד מעוננת.

בשבת הקודשת, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, ייעשה נאה. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. עומסי החום יקלו מעט, אך עדיין יישארו ברמה של כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

ביום ראשון, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, צפוי מזג אוויר נאה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במתינות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ובאזורים אלה הן יחזרו לרמה הרגילה לעונה. עומסי החום צפויים להקל באופן ניכר.

ביום שני צפוי מזג אוויר בהיר לאחר התפזרות עננות הבוקר. הטמפרטורות יעלו מעט, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.