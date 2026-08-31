הסערה הימית שפקדה את חופי הארץ בימים האחרונים הותירה השלכות קשות על מערכת אספקת המים הארצית. העכירות הרבה שנוצרה במי הים בעקבות הסערה מקשה באופן משמעותי על תהליכי ההתפלה, ומפעילי המתקנים הפרטיים נאלצו להשבית את פעילותם באופן זמני עד לשיפור המצב.

ההשבתה הזמנית של חלק ממתקני ההתפלה יצרה מחסור ניכר באספקת המים הארצית. בתגובה, רשות המים הנחתה על צמצום מיידי באספקת המים השפירים המיועדים לשימושי החקלאות באזור הדרום, זאת על מנת להבטיח המשך אספקה תקינה לצרכי האוכלוסייה. הסערה, שהביאה עמה גשמים ורוחות עזים, גרמה לעכירות עמוקה במי הים – תופעה המקשה מאוד על תהליכי הטיהור והסינון במתקני ההתפלה.

ההחלטה על צמצום אספקת המים לחקלאות התקבלה בדחיפות, במטרה לתעדף את צורכי האוכלוסייה בתקופת המשבר. משק המים מנוהל כעת בפיקוח הדוק ובדריכות מרבית, כאשר חברת מקורות נכנסה למצב כוננות מלא ומגבירה את כל אמצעי ההפקה העומדים לרשותה כדי לפצות על החסרים שנוצרו.

הגורמים המקצועיים עוקבים מקרוב אחר התפתחות המצב בשטח ופועלים למציאת פתרונות להתמודדות עם המשבר. על פי ההערכות המתקבלות, חלק ממתקני ההתפלה צפויים לחזור לפעילות סדירה בימים הקרובים, ברגע שמי הים ישובו לצלילות מספקת. הגורמים האחראיים ממשיכים לעקוב אחר מדדי איכות המים ונערכים להחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

זוג קשישים פונה במצב קשה מדירתם בי-ם יאיר טל | 27.08.26

המצב החמיר במיוחד בלילה שבין שבת לראשון, כאשר הופסקה לחלוטין הפקת המים מכלל מתקני ההתפלה הממוקמים מדרום לחדרה. הפסקה זו יצרה ירידה דרסטית באספקת המים לכלל רחבי הארץ, כאשר אזור הדרום וירושלים נמצאים בחזית הפגיעה.

חברת מקורות ממשיכה להזרים מים לעיר הבירה, אך בהספק נמוך המעורר דאגה בקרב הגורמים המקצועיים. כרגע, המערכת נשענת באופן בלעדי על מאגרי האיגום העירוניים, אולם מאגרים אלו הולכים ומתרוקנים שעה אחר שעה. על פי ההערכות, האזור הראשון שצפוי להיפגע הוא מרכז העיר.

בשל החשש ממשבר אספקה רחב היקף, עיריית ירושלים נערכת להקמת נקודות חלוקת מים מאורגנות במספר שכונות מרכזיות ברחבי העיר. ההיערכות מתבצעת בתיאום מלא עם מינהל התפעול, המינהלים הקהילתיים וגורמים נוספים, במטרה לעדכן את התושבים בזמן אמת ולספק מענה יעיל לפני שהמאגרים יתרוקנו לחלוטין.