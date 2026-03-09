מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
דו"ח העשור של "לקט ישראל" ו‑BDO חושף בזבוז מזון אדיר בישראל | 211 מיליארד שקל נזרקו בעשור אחד בלבד, 40% מהייצור | בעוד 1.5 מיליון תושבים נאבקים לשרוד. הנזק הכלכלי, הסביבתי והבריאותי מציב את המדינה בפני כישלון לאומי (חדשות בארץ)
מחקר חדש מקיף חושף עלייה חדה בצריכת המזון האולטרה-מעובד במדינות רבות בעולם ומצביע על קשר מובהק בין צריכה גבוהה לתחלואה כרונית, דיכאון, השמנה ומוות מוקדם | הציבור נחשף מדי יום למוצרים שנדמה כי פותחו לנוחות ולרווח, ולעיתים קרובות על חשבון הבריאות | בקרב מומחי בריאות מצטברות קריאות למדיניות גלובלית מהירה בתגובה לשינויי השוק ולאפקטים ארוכי הטווח על בריאות הציבור (בריאות)
כמעט רבע טריליון שקל של אבדן מזון בעשור האחרון, המשרד להגנת הסביבה הציג תכנית לצמצום חלק מהאובדן אך היא עדיין לא תוקצבה | האוצר: "התכנית להצלת מזון, גרנדיוזית ושנויה במחלוקת והתקציב דמיוני והזוי" (כנסת, כלכלה)
ענקית ההשקעות של וורן באפט הודיעה על ירידה חדה ברווחי הרבעון השני של 2025, לאחר שמחקה 3.8 מיליארד דולר מהשקעתה בקראפט היינץ - אחת מהכשלונות הבולטים בתולדות החברה | על רקע מעבר המתקרב של מושכות ההנהגה לסגן היו"ר גרג אבל, ברקשייר מתקשה לזהות השקעות חדשות בשוק יקר, וחושפת תוצאות מעורבות ביחידות הביטוח, התשתיות והרכבות שלה (כלכלה)
דובר חמאס טען כי ארגון הטרור יסכים להכניס מזון ותרופות לחטופים, בתנאי "שייפתחו המעברים ההומניטריים באופן רגיל" | מוקדם יותר פנה נתניהו לצלב האדום וביקש את מעורבותו במתן מזון ותרופות לחטופים (העולם הערבי)
שבע שנים אחרי ההכרזה הראשונה על הרעיון המהפכני, מתחם הטעינה בסגנון הרטרו עם 80 עמדות טעינה, שני מסכי ענק ומסעדה הפועלת 24 שעות ביממה סוף סוף עומד להיפתח לקהל הרחב - כולל הזמנות ישירות מהרכב, מלצרים על גלגלים ורובוטי אופטימוס בשירות (רכב)
גורמים במערכת הביטחון טענו במהלך דיון מיוחד שנערך היום - בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה, כי נכון לשעה זו אין רעב בשטח רצועת עזה | לדברי גורמי המקצוע שנכחו בדיון, מה שחסר בעיקר ברצועה: "זה שירותי רפואה ומזון" (חדשות)
ימי הקיץ הגיעו ואיתם המזון המקולקל, כיצד זה שחום הוא גורם קילקול וקור שימור? מה ניתן לעשות כדי לשמר את המזון לזמן רב יותר גם בימים חמים וללא מקרר? ומה יכול לגרום למקרר שלכם לעבוד פחות טוב? ההסבר המדעי וטיפים שימושיים (בריאות)