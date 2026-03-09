בבלי

עוד כתבות על מזון:

תביעת ענקי המזון

בעזרת שיטה חדשה

לכל החרדתיים!

מחקר רחב היקף חושף

מיליון וחצי רעבים

טעים אבל מסוכן

נתונים מפתיעים

לקראת פרישת באפט

אחרי הפנייה של ישראל לצלב האדום

לאחר שבע שנות ציפייה

"אפילו לא קרובים לשם"

לרגל הימים החמים
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר