רשות התחרות חושפת: כך הרשתות תיאמו העלאת מחירים

רשת ויקטורי | ארכיון ( יוסי אלוני, פלאש 90 )

בית המשפט המחוזי בלוד היה הבוקר (ראשון) לזירת דרמה משפטית כשנפתח שלב ההוכחות במשפטו של אייל רביד, מנכ"ל ובעלי רשת "ויקטורי", יחד עם בכירים נוספים בענף הקמעונאות. תחת עינו הבוחנת של השופט מיכאל קרשן, חשפה רשות התחרות את מה שהיא מגדירה כתיק הדגל שלה - ניסיון שיטתי להנדס את יוקר המחיה בישראל דרך איתותים ותיאומים אסורים בין הרשתות הגדולות.

על ספסל הנאשמים יושבים אייל רביד מ"ויקטורי", איתן יוחננוף מרשת "יוחננוף", אלעד חרזי שכיהן כמשנה למנכ"ל יוחננוף, אפרים תשובה מנהל סופר ברקת, והרשתות עצמן. האישומים כוללים ניסיונות להסדר כובל עם קמעונאים וספקים, החל מהתבטאויות פומביות בפייסבוק ובתקשורת ועד להתערבות ישירה במחירי מוצרים ברשתות המתחרות.

רשת המפיץ באשדוד | המחשה, אין קשר לכתבה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )