50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
דו"ח העשור של "לקט ישראל" ו‑BDO חושף בזבוז מזון אדיר בישראל | 211 מיליארד שקל נזרקו בעשור אחד בלבד, 40% מהייצור | בעוד 1.5 מיליון תושבים נאבקים לשרוד. הנזק הכלכלי, הסביבתי והבריאותי מציב את המדינה בפני כישלון לאומי (חדשות בארץ)
פשרת
דיכטר מאיימת לייקר משמעותית את מחיר
הלחם והפירות בישראל על ידי חיוב רכישת
חיטה אמריקאית יקרה במקום אירופאית זולה
| והאם
"ביטחון
המזון"
– הוא מיתוס
שנועד להסתיר הגנה על יצרנים מסוימים
מתחרות חופשית?
(חדשות
כלכלה)
איך הדפסה תלת-ממדית מאדמה צמחים ומים, מחוללת מהפכה בתעשיית הבנייה ומציעה פתרון מהיר, זול וידידותי לסביבה למשבר הדיור העולמי | מהטכנולוגיה העתיקה שחוזרת עם כלים מודרניים לבנייה בת-קיימא שתשנה את העתיד (בעולם)
ברקע עליית מחירי הארנונה לתושב, משרד הפנים צפוי לפרסם את שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2026 | על פי החלטת שר הפנים לא תתאפשר העלאות חריגות במחירי הארנונה, למעט רשויות שנמצאות בתוכניות התייעלות והבראה" (בארץ)
על רקע המלחמה, כל העולם מתמודד עם עליות מחירים משמעותיות, אך ישראל שהייתה יקרה עוד קודם לכן - סובלת יותר. בשל כך החליט יו"ר ועדת הכספים גפני, להקים בין ועדות הכספים והכלכלה צוות משותף להתמודדות עם יוקר המחייה ועליות המחירים (חדשות)
החל
מיום שישי הקרוב,
מחירי
הנסיעה בתחבורה הציבורית צפויים להתייקר
בשיעור של עד 33%
כדי
לממן את רפורמת "צדק
תחבורתי"
של
השרה רגב.
הרפורמה
מעוררת מחלוקת עקב חוסר שוויון בהנחות
בין אזורים סמוכים והיא לא תשפר
את איכות השירות,
למרות
העלייה במחירים (חדשות
תחבורה)
במעמד ראש הממשלה נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השר לשת״פ אזורי דודי אמסלם, נחתמה היום רפורמה משמעותית בנמלי הים של ישראל שתאפשר את שיפור השירות בנמלים, הגברת קצב הטיפול בסחורות, חיזוק הכלכלה והורדת יוקר המחיה לכלל אזרחי ישראל | כל הפרטים (חדשות)
יוקר המחייה בישראל ומחיר המזון המופרזים הגיעו היום לדיון בוועדת הכלכלה, לאחר דיון ממושך הוחלט שלא לאשר את המשך הקפאת המיזוגים בענף המזון – היו"ר ביטן: במשך שנה וחצי לא נעשה שום דבר לרסן את עליית מחירי המזון (חדשות כלכלה)