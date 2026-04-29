מחר בחצות: עדכון מחירי הדלק • בנזין 95 יעמוד על 8.07 ש"ח

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (חמישי) כי בחצות הלילה שבין חמישי לשישי יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק ברחבי הארץ.

על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 8.07 שקלים לליטר - עלייה של 2 אגורות בלבד לעומת העדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.

העדכון מגיע על רקע תנודות במחירי הנפט העולמיים בחודשים האחרונים, כאשר המשבר הגיאופוליטי במפרץ והעלייה החדה במחירי הנפט דחפו נהגים ברחבי העולם לשקול מעבר לרכבים חשמליים.

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במחירי הדלק בישראל, כאשר מחיר הבנזין זינק בכ-1.03 ש"ח לליטר במהלך החודש האחרון בלבד. העלייה הדרמטית נבעה מהתייקרות של כ-49% במחיר הבנזין הבינלאומי, בעקבות המלחמה המתמשכת באיראן והשיבושים בתנועת הנפט דרך מצר הורמוז.

הבנקים דורשים להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל דניאל הרץ | 09:54

על רקע העלייה במחירי הדלק, משרד האנרגיה והתשתיות פרסם לאחרונה קריאה לציבור לשקול מעבר לרכב חשמלי. לדברי המשרד, כ-230 אלף נהגים בישראל כבר אינם מושפעים מהתייקרות הדלק הודות לשימוש ברכב חשמלי, כאשר משפחה ממוצעת יכולה לחסוך כ-8,000 ש"ח בשנה בעלויות תדלוק בלבד.

יצוין כי העדכון החדש במחירי הדלק צפוי להיכנס לתוקף בכל תחנות הדלק ברחבי הארץ בדיוק בחצות הלילה שבין חמישי לשישי, והוא חל על כלל מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח מינהל הדלק והגז.