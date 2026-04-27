"הוא אפילו לא ענה להם": עדי ראייה חושפים את התכנון המזעזע

רגעי התקרית הקשה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

פרטים מזעזעים חדשים נחשפים בחקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה: עדי ראייה שהיו במקום מספרים כי כשלוש שעות לפני המעשה הקטלני, חבורת הנערים שתקפה את זלקה הגיעה לפיצרייה בה עבד, התגרתה בו וריססה ספריי שלג - ובטרם עזבה, שאלה אותו מתי הוא מסיים את משמרתו. כך דווח היום (שני) במאקו.

"הוא אפילו לא ענה להם״, שיחזר אחד מעדי הראייה שצוטט בדיווח. ״היה ברור שהם מתכננים לפגוע בו". על פי הדיווחים, אירוע הרצח מלמד על תכנון מוקדם של הנקמה והפגיעה בזלקה ז"ל. בשלב הראשון קבוצת הנערים הגיעה לבית העסק והחלה להטריד את העובדים באמצעות ריסוס ספריי שלג. לאחר שזלקה ביקש מהם להפסיק, הם עזבו את המקום תוך הבטחה לשוב.

ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

השלב השני והקטלני התרחש בסביבות השעה אחת ורבע בלילה, כאשר הנערים חזרו לזירה בדיוק ברגע שזלקה סיים את משמרתו. על פי החשד, הם ביצעו בו לינץ' אכזרי ודקרו אותו מספר פעמים. זלקה פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבק על חייו במשך יומיים, אך בסופו של דבר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

החשוד המרכזי בפרשה הוא נער בן 15, שחשוד שדקר את זלקה למוות. לפי הדיווח, הנער שותק בחקירותיו, למעט פעם אחת או פעמיים שבהן הסכים לומר לחוקריו כי לא דקר ולא רצח.

כזכור, שוטרי מחוז מרכז בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה עצרו השבוע חשוד תשיעי במעורבות בקטטה הקטלנית. החשוד שנעצר הוא קטין, תושב העיר פתח תקווה. בכך עולה מספר העצורים בפרשה המזעזעת לתשעה חשודים בסך הכל.

על פי הנתונים המעודכנים, מתוך תשעת העצורים בפרשה, שניים שוחררו בהחלטת בית המשפט למעצר בית ממושך של 12 ימים. מעצרם של שישה חשודים נוספים הוארך בבית המשפט, והחשוד התשיעי הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם להתפתחות החקירה.

משטרת ישראל מסרה כי המצוד אחר כלל המעורבים נמשך כל העת בכלים העומדים לרשות המשטרה, במטרה להגיע למיצוי הדין וחקר האמת.

"ילד טוב שלא הפריע לאף אחד"

משפחתו האבלה של ימנו זלקה ז"ל מסרה הצהרה לתקשורת מחוץ לחנות הפיצה בה עבד. גטאסו, אחיו הגדול, מסר: "אחי היה אח אהוב לפני הכל, מאוד אהבתי אותו, הרבה מאוד אנשים אהבו אותו. ילד שהיה מאוד טוב, שאף פעם לא הפריע לא להורים לא לנו ולא לי כאח שלו הגדול".

"אחי לא עשה צרות לא בבית, לא בחוץ. אחי גדל טוב, היה בבני עקיבא, היה מדריך גם שם. שירת בצבא. ובסוף מוצא את עצמו, מת בצורה מאוד מזעזעת, אכזרית מאוד", הוסיף האח בכאב. "הוא בחר ללכת לעבוד ביום העצמאות, הלך לעבוד ולא חזר הביתה. מטורף לא נתפס בכלל".

הרב יגאל כהן על הרצח המזעזע בפתח תקווה ( צילום: שמעון ברדי )

הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית, התייחס בשיעורו השבועי בפתח תקווה לרצח המזעזע. "לצערנו הרב, נרצח בדם קר יהודי פה בפתח תקווה, ילד, בחור צעיר, שכל חטאו ופשעו זה שהוא סך הכל העיר להם כנראה על איזה עניין שהם התיזו ספריי שלג", אמר הרב כהן.

"כשאני הייתי ילד, היה גם מריבות, היה בשכונה חמולות, אבל היינו 1 על 1, לא 10 על 1. אתה גבר, אתה גיבור גדול, אתה חזק גדול, בוא 1 על 1, למה אתה בא 10 על 1? היום אפילו לריב לא יודעים, באים 10 על 1, והוא מוציא סכין", הוסיף הרב בביקורת חריפה על מצב החינוך.

החקירה נמשכת, ומשטרת ישראל פועלת למיצוי הדין עם כלל המעורבים במעשה הנורא.