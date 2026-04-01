בעקבות הירי האחרון מאיראן לכיוון המרכז, רסיס מטיל איראני נפל סמוך לביתו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן | בנוכחות ראש העיר חנוך זייברט, פנה הרב לציבור והתחנן: "הבית התפרק לגמרי, היה כאן נס גדול - תיכנסו לממ"דים, זה מציל חיים" | צפו בדבריו המלאים (חרדים, מלחמה)
חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות 'יביע אומר', הגאון רבי יגאל כהן, יצא הבוקר - ראש חודש ניסן למעמד ברכת האילנות | המעמד התקיים בסמוך למרכז מוסדותיו בבני ברק, שם עמד הרב מול עצי הפרי המלבלבים ובירך בשמחה את הברכה המציינת את התחדשות הטבע בחודש הגאולה |לאחר הברכה, איחל הרב למשתתפים ולכל בית ישראל חודש טוב ומבורך ובשורות טובות (חרדים)
רגע של התרגשות עצומה בסיום השיעור: הגאון הרב יגאל כהן, גדול מזכה הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, הופתע על ידי חתנו, הרב אליהו חכם, שהגיש לו את פרי עמלו של שלושה עשורים - הספר החדש 'אמונה וביטחון'. כ-500 עמודים של העצמה, כלים לחיים וסיפורים אישיים נחשפו לראשונה (חרדים)
