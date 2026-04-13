מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ביקר אמש (ראשון) בחדרה של הילדה נסיה בת הילה, בת ה-11 מבני ברק, שנפצעה קשה מפגיעת טיל איראני ומאושפזת בבית החולים.

מיד עם יציאתו מחדרה, פנה הרב יגאל כהן לעם ישראל, בתחינה להתפלל לרפואתה ולקבל קבלה טובה - כדי שננצח במלחמה על החיים שלה.

הקריאה המלאה של הרב יגאל כהן:

"אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים פה בחדר של נסיה. טיל איראני נפל ופגע בה, אנחנו נלחמים על החיים שלה - אנחנו בתפילות והרופאים שיהיו בריאים במעשים.

"אני מבקש מכם בכל לשון של בבקשה. הילדה הזו, בעזרת השם, היא תחזור לחיים, היא חייבת לחזור לחיים - זה תלוי כמה אנחנו נישא תפילה להשם יתברך.

"ואני מבקש מכם, כל ילד, ילדה, גבר, אישה, בבקשה - שלושה פרקי תהילים. איזו קבלה יפה, ליטול לידיים בבוקר, לשמור את השבת הקרובה, או יותר מזה, לברך על האוכל 'שהכל נהיה בדברו', לברך 'אשר יצר' אחרי שירותים. קבלה, לרפואתה של המתוקה הזו.

"אנחנו נלחמים על החיים שלה. זה לא רק המשפחה היקרה, האהובה. זה ניצחון שלנו על האיראנים הארורים האלה. זה עוד ילדה שתישאר בחיים, שהם לא הצליחו לפגוע בה.

"בבקשה, אני מתחנן אליכם. הילדה הזו זקוקה להרבה רחמי שמים, תעשו תפילה, וכל המתפלל על חברו נענה תחילה, בזכות זה שאתם מתפללים לרפואתה של הילדה הזאת, השם יתברך ידאג שלא תהיו חולים לעולם, תהיו בריאים עד מאה ועשרים כבני עשרים, אמן כן יהיה רצון".

התפללו עכשיו לרפואתה השלימה של הילדה נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.