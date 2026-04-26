נס מדהים: הבקשה של ירדן ביבס מיחיא סינוואר בתקופת השבי

ביקור מרגש התקיים השבוע בניו יורק, כאשר אלי ועדנה ביבס, הוריו של שורד השבי ירדן ביבס אריאל וכפיר ביבס הי"ד, הגיעו למרכז חב"ד העולמי 770 ולציון הרבי מחב"ד.

הביקור, שלווה ברגשות מעורבים של כאב ותקווה, חשף טפח מהקשר של המשפחה עם חסידות חב"ד וסיפק רגעים של התעלות רוחנית וחיזוק בצל הטרגדיה הקשה שפקדה את המשפחה ואת עם ישראל כולו.

במהלך שהותם בשכונה, הקדישו בני הזוג יום שלם לתפילה. הם ביקרו בחדרו של הרבי ובבית המדרש המרכזי. בחדרו של הרבי קראו הסבא והסבתא פרקי תהילים לזכר כלתם שירה וילדיה, ונשאו תפילה נרגשת להחלמתו המלאה של בנם ירדן.

את השבת העבירו בביתם של השלוחים הרב יהושע וברכה מצגר מחב"ד מידטאון מנהטן, שם שיתפו את הסועדים בסיפורים על נכדיהם ובמצוות הרבות שהם מקיימים לעילוי נשמתם ולזכרם. כמחווה מרגשת, שולחנות השבת עוטרו בוורדים כתומים, הצבע המזוהה כל כך עם בני משפחת ביבס.

לפי הדיווח באתר COLive, שסיקר בהרחבה את הביקור, במהלך הביקור עלה סיפורו המצמרר של ירדן ביבס מהשבי, סיפור הממחיש את ההשגחה הפרטית המופלאה שליוותה אותו ברגעי התופת.

לפי העדויות, בעת שהייתו במעמקי עזה, התעמת ירדן עם מנהיג חמאס יחיא סינוואר. לאחר שנשבר פסיכולוגית מהידיעה השקרית כי משפחתו אינה בין החיים, אסף ירדן כוחות וביקש בקשה אחת: לעבור לתא של חברו הקרוב, דוד קוניו. סינוואר נעתר לבקשה, וירדן הועבר לשהות עם קוניו למשך שבועיים. המעבר הזה התברר כנס הצלה של ממש; ששת החטופים שהיו עם ירדן בתא הקודם – חיים פרי, יורם מצגר, אלכס דנציג, נדב פופלוול, אברהם מונדר ויגב בוכשטב – נרצחו כולם לאחר מכן בידי שוביהם בחאן יונס.

הביקור בחדר הרבי הוליד שיח על קדושתו המיוחדת של המקום. הרב נחמן שפירא שיתף את הנוכחים בסיפור ידוע על אלוף בצה"ל שלחם במלחמת יום הכיפורים ושקע בדיכאון עמוק לאחר שאיבד 32 מחייליו במארב קטלני. אותו קצין הגיע לפגישה אצל הרבי, ונדהם כשהרבי תיקן אותו ואמר שהמספר אינו 32 אלא 34. רק כשחזר לישראל גילה הקצין כי באותן שעות מתו מפצעיהם שני חיילים נוספים בבית החולים. כששאל את הרבי בביקורו הבא כיצד ידע זאת, השיב לו הרבי כי כל נשמה שיורדת לעולם וכל נשמה שעוזבת אותו, עוברת דרך החדר הזה.

הקשר של משפחת ביבס לחב"ד נמשך לאורך כל התקופה האחרונה, כאשר נרות שבת עם תמונות החטופים הופצו בכל רחבי העולם להפצת אור רוחני. במהלך הביקור אף הוענקו למשפחה "דולרים של הרבי" שנתרמו על ידי נדיב לב כסגולה לברכה.

המשפחה ציינה כי ירדן, כיהודי גאה, מקפיד להניח תפילין מדי יום ביומו גם בתנאי השבי הקשים. בימים אלו, ברקע יום הולדתה של שירה החל בח' באייר, קוראת המשפחה לציבור הרחב להוסיף במצוות ובמעשים טובים לזכרה ולזכות המשפחה.