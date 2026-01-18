הוריו של ירדן ביבס וסביהם של שירה והילדים הי"ד, הגיעו לתפילה בחדרו של הרבי מחב"ד ובאוהל הרבי, שם נחשף סיפור הצלתו הניסי של בנם ירדן בזכות בקשה אחת שהגיש לסינוואר | המשפחה גם סיפרה שירדן מניח תפילין בכל יום מאז שחזר מהשבי (בארץ)
"אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי! אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן", כתב ירדן ביבס, אביו של כפיר ביבס הי"ד, שנרצח בשבי על ידי רוצחי חמאס (חדשות בארץ)
שלושה שורדי שבי, ובהם ירדן ביבס שאיבד את משפחתו בעזה, התראיינו לתכנית האמריקנית "60 דקות" וסיפרו על מה שעברו בעזה | ביבס הזכיר את חברו החטוף דוד קוניו, קית' סגל תיאר את ההשפלות שעברו על ידי המחבלים וטל שהם סיפר על החטופים שהוחזקו עמו (חטופים)
יותר מחודש אחרי ששוחרר מרצועת עזה, ואחרי שרעייתו שירי וילדיהם כפיר ואריאל הי"ד נקברו ומצבתם נקבעה - העניק ירדן ביבס ריאיון ראשון לתכנית "60 דקות" האמריקנית. מלבדו התראיינו לתכנית גם חטופים נוספים (חטופים)
רגע לפני הלוויתם הכואבת של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד שנרצחו באכזריות בשבי חמאס, ירדן ביבס קיבל ספר תורה שישמור עליו | ירדן כתב שלוש אותיות בספר התורה, שארגן איש החסד שי גראוכר ונתרם ע"י הרב משה שיינר וקהילת פאלם ביץ' בפלורידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
ירדן ביבס, שנהפך לסמל של גבורה יהודית בת ימינו, עמד היום בבית העלמין צחור, והספיד את רעייתו ושני בניו הקטנים והרכים שלא חטאו - ונטבחו באכזריות על ידי רוצחי חמאס | בדבריו ספד: "חשוב לי שתדעו שאני אוהב אותכם מאוד ואני מתגעגע מאוד! אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע את הצחוק" ההספד (חדשות)
משפחות חטופים שוחחו עם עיתון ה-BBC ותיארו את ימי השהות בשבי של יקיריהם ששוחררו | לפי תיאור של אחייניתו, גדי מוזס הלך 11 ק"מ ביום בתא בו הוחזק, ואכל חתיכת לחם וזית פעמיים ביום | "אין לי מושג איך הוא שרד", אמרה האחיינית | משפחות השבים חושפות פרטים מצמררים מהשבי האכזרי (חדשות, אקטואליה)