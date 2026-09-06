הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את שמות התינוקות שנולדו ב-2024, את השינויים לעומת השנה שלפני כן - ולראשונה גם את החלוקה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים, חלוקה שמראה את השוני הגדול ביניהם | מי השם המוביל במקום הראשון בחברה היהודית? ומה השם הפופולארי בריכוזים החרדיים? כל הפרטים (בארץ)
לפני השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים | מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות? (בארץ)