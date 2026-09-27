המשגיח הגאון רבי דן סגל שליט"א נוהג במשך עשרות שנים בקבלה מיוחדת: בימי חודש אלול הוא שומר על תענית דיבור ואינו משוחח כלל בעניינים שאינם תורה.

אולם בחודש אלול האחרון, הגיע המשגיח לבקר את איש החסד הרה"ח ר' דוקי גרינוולד ז"ל במחלתו, וביקור זה גרם לו להפר את הקבלה הוותיקה. ר' דוקי נפטר במהלך יום טוב ראשון של סוכות.

בתיעוד נדיר מהביקור, נראה ר' דוקי אומר למשגיח שלא ידבר, מכיוון שזה חודש אלול והמשגיח נוהג בתענית דיבור לאורך כל החודש.

הרה"ח ר' דוקי גרינוולד ז"ל נודע כאחד מחלוצי ההצלה במגזר החרדי, והיה ממקימי ומייסדי ארגוני ההצלה הראשונים בארץ. הוא לקח חלק מרכזי בהקמת 'הצלה ישראל' בירושלים, והקדיש את חייו להצלת חיים במסירות נפש סביב השעון. היה זה דמות מוכרת ואהובה בחסידות ברסלב ומחוצה לה בזכות מאור פניו ולבו הפתוח לכל נזקק.

לפני מספר שנים ידעו חייו שבר עמוק עם פטירתה בדמי ימיה של רעייתו החשובה מרת חינא רחל גרינוולד ע"ה, בתו של הרב חיים מנחם קרמר. היא נפטרה בגיל 47 לאחר מאבק במחלה והותירה שבעה יתומים.

למרות האבל הכבד והמשימה הקשה שהוטלה עליו, המשיך ר' דוקי לגדל את ילדיו במסירות של אב ואם גם יחד. בחודש אלול תשפ"ה זכה להכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמתה יחד עם בנו, לבית המדרש של חסידי ברסלב ברמת בית שמש ד'.

פטירתו הכואבת הגיעה חודש בלבד לפני שמחת חתונת בנו.

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