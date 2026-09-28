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"כאן מתגוררים ציונים": שלטי שבת הושחתו ברמת גן

שלטי קמפיין למען שמירת השבת שהוצבו ברחבי רמת גן הושחתו, ועל אחד מהם הודבק המסר: "הנכם נמצאים בשכונה ליברלית" • בארגון שהפיץ את השלטים: "דווקא עכשיו נחזק יותר את השבת"

השלט שהושחת (צילום: מאירים את השבת)

קמפיין לחיזוק שמירת השבת שהוצב ברחבי רמת גן נתקל בהשחתה: אחד מהשלטים שהוצבו בעיר הושחת, וכעת הודבקו עליו דפים עם מסר הקורא למארגנים להימנע מהצבת שלטים בשכונה.

הקמפיין, שמוביל ארגון "מאירים את השבת", הוצב לאחרונה במספר מוקדים ברחבי העיר, ובמרכזו המסר: "ושמרו בני ישראל את השבת - היא של העם היהודי". לצד הכיתוב מופיע בשלט שולחן חג וברכה לעם ישראל לשנה טובה ומבורכת.

השלט שהוצב בדרך בר אילן בעיר הושחת כאשר הודבקו עליו דפים לבנים ועליהם נכתב: "הנכם נמצאים בשכונה ליברלית! כאן מתגוררים ישראלים ציונים נאמנים למגילת העצמאות. אנא אל תפריעו לקדושת ערכינו ולאורח חיינו. בתודה ציבור המשרתים בצה״ל ומשלמי המיסים".

בארגון "מאירים את השבת" גינו את השחתת השלט. לדבריהם, ניתן לחלוק על המסר המופיע בשלט ואף להביע עמדה שונה, אך אין מקום להשחתת פרסום במרחב הציבורי.

בארגון הודיעו כי בעקבות ההשחתה הם מתכוונים להמשיך בפעילות ואף להגביר אותה. "דווקא עכשיו נחזק יותר את השבת", נמסר מטעמם.

עוד נמסר כי ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן גינה את הפגיעה בשלט ופנה למשטרה בנושא.

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