ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית החולים שערי צדק בירושלים, שעה קלה לפני המראתו לעצרת האו"ם, וביקר את משפחתו של נריה לייטר שנפצע באורח אנוש בפיגוע הטרור שהתרחש בסמוך לכביש 443.

נריה לייטר הוא בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי שבמועצת בנימין. אביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית. הפצוע, לוחם מילואים, סובל מחבלת ראש קשה ופונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

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