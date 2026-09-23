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בקשה להתפלל לרפואתו

נתניהו ביקר את בנו של השגריר שנפצע קשה בפיגוע

ראש הממשלה הגיע לשערי צדק לפני טיסתו לאו"ם, לבקר את נריה לייטר שנפגע בפיגוע הטרור • בית החולים: עבר ניתוח מוח מורכב, עדיין נשקפת סכנה לחייו

ראש הממשלה הגיע לבית החולים שערי צדק בירושלים, שעה קלה לפני המראתו לעצרת האו"ם, וביקר את משפחתו של נריה לייטר שנפצע באורח אנוש בפיגוע הטרור שהתרחש בסמוך לכביש 443.

נריה לייטר הוא בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי שבמועצת בנימין. אביו משמש כשגריר ישראל בארצות הברית. הפצוע, לוחם מילואים, סובל מחבלת ראש קשה ופונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

רגעי הפיגוע
רגעי הפיגוע| צילום: צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה

ראש הממשלה נתניהו פנה לציבור בבקשה להתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה. גם משפחת לייטר הפנתה בקשה דומה לציבור להרבות בפרקי תהלים ולהתפלל לרפואתו השלימה של בנם.

בית החולים שערי צדק עדכן כי נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, וכי עדיין נשקפת סכנה לחייו.

"לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שארך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו", נמסר מטעם בית החולים.

עוד הוסיפו כי "צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ, ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת".

בנימין נתניהופיגוע דקירהיחיאל לייטרבבלינריה לייטר
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