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נהג אוטובוס ציבורי בירושלים סיכן את הנוסעים: כך נתפס ונענש

בפעילות משטרתית בירושלים נעצר נהג בן 26 לאחר שנמצא נוהג תחת השפעת חומרים מסוכנים • רישיונו נפסל והאוטובוס הושבת לחודש ימים

תפיסת נהג האוטובוס (צילום: דוברות המשטרה)

נהג אוטובוס ציבורי בן 26 ממזרח ירושלים נעצר השבוע על ידי משטרת ישראל, לאחר שנחשד כי נהג בתחבורה ציבורית בעודו תחת השפעת חומרים אסורים.

המעצר בוצע במסגרת פעילות יזומה של בלשי ימ"ר את"ן במחוז , בשיתוף עם שוטרי תחנת עוז. הנהג נעצר ביום שני האחרון לצורך בדיקה, כאשר החשד היה שהוא נוהג באוטובוס של חברת תחבורה ציבורית בעודו תחת השפעת חומר מסוכן.

בבדיקה שנעשתה לנהג התגלה ממצא חיובי לנוכחות של סמים מסוכנים מסוג קוקאין וקנאביס בגופו. בעקבות הממצאים הוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

לאחר שימוע שנערך בפני קצין משטרה בתחנת עוז, הוחלט לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 יום. במקביל, האוטובוס שבו נהג הושבת אף הוא לתקופה זהה של 30 יום.

תחבורה ציבוריתמשטרת ישראלירושלים

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