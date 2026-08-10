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פרשת מעילה

חשד למעילה של מיליונים בחברת החשמל

חקירה סמויה חשפה חשד להונאה של כחמישה מיליון שקלים | עובדים חשודים בתשלום חובות חשמל באופן בלתי חוקי

עובדי חברת החשמל, אילסוטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

יחידת ההונאה של משטרת ישראל במחוז חוף עצרה חשוד מרכזי בפרשת מעילה חמורה בחברת החשמל, שבה מדובר בחשד להונאה של כחמישה מיליון שקלים. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד.

בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה שבמהלכה נבדק חשד למעילה מתוחכמת בחברת החשמל. בסוף השבוע האחרון עברה החקירה לשלב הגלוי, ובמסגרתה עצרו חוקרי מפלג ההונאה מספר חשודים. על פי החשד, מדובר בפרשה שבה מעורבים מספר עובדים בחברת החשמל.

לפי החשד, החשוד המרכזי, תושב היישוב מנדא, פעל בשיתוף עם עובדים נוספים בחברה והפיק טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של לקוחות אחרים באופן בלתי חוקי.

אתמול (ראשון) נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך בפעם השנייה את מעצרו של החשוד המרכזי בארבעה ימים נוספים, על מנת לאפשר את המשך החקירה.

חברת החשמל מסרה בתגובה: "מערך הביטחון של חברת חשמל זיהה חשד למעילה, ביצע חקירה סמויה והוא שהעביר את כלל המידע למשטרה להמשך טיפולה ועבד לכל אורך הדרך בשיתוף עם משטרת ישראל".

משטרת ישראלחברת החשמלבבלימעילה

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