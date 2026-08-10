אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת כריתות מדף י' עד דף י"ז | צפו בשיעור (יהדות)
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אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת כריתות כ"ג-כ"ח; מעילה ב'-ג' | צפו בשיעור (יהדות)