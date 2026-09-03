המגעים בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעניין הצטרפותה של חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית נמצאים בשלב מתקדם, כך עולה מדיווחו של כתב ופרשן 'כיכר השבת' ישי כהן.

על פי הדיווח, בשעות האחרונות חלה התקדמות ניכרת בשיחות בין שני הצדדים, והמהלך נראה קרוב להשלמה. נותרו לטיפול מספר נושאים שהוגדרו כ"טכניים" בלבד.

כפי שפורסם אתמול, בהנהגת הליכוד רואים בחיוב את האפשרות שגוטליב תעבור למפלגת עוצמה יהודית. פרשנים פוליטיים מעריכים כי המהלך מהווה "רווח נקי" עבור שתי המפלגות המעורבות.

הסוגיות הטכניות שנותרו לבירור כוללות בדיקה מול ועדת הבחירות המרכזית, כיצד ניתן להעביר את חברת הכנסת גוטליב למפלגה אחרת מבלי שתסווג כ"פורשת", וזאת בהסכמת מפלגת הליכוד. יו"ר הליכוד נועם סולברג כבר נתן את אישורו העקרוני למהלך.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר אתמול (יום רביעי) מסר ברור לגורמים בכירים בהנהגת הליכוד: במידה ויש רצון אמיתי להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית, יש לבצע את ההליכים המשפטיים והטכניים הנדרשים במהירות. אם לא כן, הבהיר השר, חלון ההזדמנויות ייסגר מצידו.