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התפתחויות פוליטיות

כמעט רשמי: המגעים להעברת גוטליב לעוצמה יהודית בשלב מתקדם

המגעים בין ראש הממשלה לשר בן גביר בנושא צירוף חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית מתקדמים, ונותרו פרטים טכניים בלבד • הליכוד נותן אור ירוק למהלך • בן גביר הציב אולטימטום: "אם רוצים את המהלך - יש לבצעו מיד"

בן גביר בכנסת (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

המגעים בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר לביטחון לאומי בעניין הצטרפותה של חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית נמצאים בשלב מתקדם, כך עולה מדיווחו של כתב ופרשן 'כיכר השבת' ישי כהן.

על פי הדיווח, בשעות האחרונות חלה התקדמות ניכרת בשיחות בין שני הצדדים, והמהלך נראה קרוב להשלמה. נותרו לטיפול מספר נושאים שהוגדרו כ"טכניים" בלבד.

כפי שפורסם אתמול, בהנהגת הליכוד רואים בחיוב את האפשרות שגוטליב תעבור למפלגת עוצמה יהודית. פרשנים פוליטיים מעריכים כי המהלך מהווה "רווח נקי" עבור שתי המפלגות המעורבות.

הסוגיות הטכניות שנותרו לבירור כוללות בדיקה מול ועדת הבחירות המרכזית, כיצד ניתן להעביר את חברת הכנסת גוטליב למפלגה אחרת מבלי שתסווג כ"פורשת", וזאת בהסכמת מפלגת הליכוד. יו"ר הליכוד נועם סולברג כבר נתן את אישורו העקרוני למהלך.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר אתמול (יום רביעי) מסר ברור לגורמים בכירים בהנהגת הליכוד: במידה ויש רצון אמיתי להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית, יש לבצע את ההליכים המשפטיים והטכניים הנדרשים במהירות. אם לא כן, הבהיר השר, חלון ההזדמנויות ייסגר מצידו.

איתמר בן גבירעוצמה יהודיתהליכודטלי גוטליב

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