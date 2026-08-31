עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

סקר חדש שפורסם אמש (יום ראשון) ב'כאן 11' מצביע על שינוי במפת הכוחות הפוליטית: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר חוצה לראשונה את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. במקביל, מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' נופלת מתחת לאחוז החסימה ונשארת מחוץ לכנסת.

הנתונים מעידים על תמורה בימין: הישגו של וינטר מגיע כאשר סמוטריץ' נכשל לעבור את הסף לראשונה מאז הקמת הממשלה הנוכחית. גם מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר רושמת ירידה ומגיעה ל-7 מנדטים בלבד. על פי הסקר, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבלת 21 מנדטים. מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את המפה הפוליטית עם 24 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכה ב-14 מנדטים, ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 9 מנדטים. במגזר החרדי, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 7 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן זוכה ב-8 מנדטים. המידע על איום על יאיר נתניהו - כללי בלבד דוד ישראלי | 27.08.26 המגזר הערבי רושם עלייה בסקר: האיחוד הערבי חד"ש-תע"ל-בל"ד משיג 8 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים. סך המפלגות הערביות מגיע ל-13 מנדטים - התחזקות ניכרת לעומת סקרים קודמים. מספר מפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה: מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות סמוטריץ', מפלגת טרופר והנדל, מפלגה בראשות גדעון סער וגלעד ארדן, ומפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ.

בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

בחלוקה לגושים, גוש הימין בראשות נתניהו מתחזק ומגיע ל-52 מנדטים, כאשר כניסת וינטר לכנסת תורמת להתחזקות המחנה. גוש איזנקוט יורד ל-55 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-13 מנדטים ומהוות גורם משמעותי במאזן הכוחות.

הסקר בחן גם תרחישי איחוד אפשריים: איחוד בין סמוטריץ' לבן גביר מביא לשתי המפלגות ביחד 10 מנדטים בלבד, לעומת 12 בריצה נפרדת. בתרחיש זה, וינטר מתחזק ל-5 מנדטים. יחד עם זאת, 57% ממצביעי הקואליציה תומכים באיחוד כזה.

תרחיש נוסף שנבדק: איחוד בין סמוטריץ' למשה פייגלין מעלה את הציונות הדתית ל-7 מנדטים - שוויון עם בן גביר. אולם בתרחיש זה, וינטר יורד מתחת לאחוז החסימה ונשאר מחוץ לכנסת.