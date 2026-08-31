המערכת הפוליטית נכנסת לכוננות בחירות מלאה, וראשי המפלגות מאיצים את ההיערכות לקראת מערכת הבחירות הצפויה. במסגרת זו, מצרף השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שורת פעילים בולטים למערך הבחירות של המפלגה.

אמש (א') דווח בחדשות 13 כי מרדכי דוד, הפעיל הימני הידוע, ישתלב בתפקיד רשמי בשכר במסגרת מטה הצעירים של המפלגה. דוד, שבנה לעצמו דמות בולטת ברשתות החברתיות, מוכר בעיקר מפעילותו בחסימות כבישים ומחאות נמרצות מול אישי ציבור, שופטים ואנשי תקשורת המזוהים עם השמאל.

בין היעדים שמולם פעל דוד בעבר נמנים נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. לאחרונה התפרסם עימות בינו לבין יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, שעורר תגובות רבות ברשתות החברתיות.

לצד דוד, יקבלו תפקידים בשכר במטה גם פעיל הימין ואיש המילואים זיו ברנס, וכן ויקטור שריקי, שהתמודד בעבר בפריימריז של הליכוד על משבצת הצעירים.

מי שמוביל את מהלכי הגיוס ובניית הצוותים הוא משפיען הרשת אלירן דהן, הנמנה על הכוורת הקרובה של השר בן גביר. דהן אמון על ריכוז פעילות השטח והצעירים לקראת מערכת הבחירות הקרבה.

בעוד המערכת הפוליטית בימין מתמודדת עם דילמות של איחודים אפשריים, בן גביר ממשיך לבנות את מערך הבחירות שלו באופן עצמאי, תוך גיוס פעילים בעלי נוכחות בולטת ברשתות החברתיות ובשטח.