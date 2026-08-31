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עתירה לועדת הבחירות

לקראת חלוקת הספרים: השופט סולברג דרש מבן גביר הבהרות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע מועד אחרון להגשת תגובה לעתירה נגד הפצת ספר הילדים בכניסה למוסדות חינוך • ההחלטה ניתנה שעות ספורות לפני המועד המתוכנן לחלוקה

(אולפן כיכר השבת חיים גולדברג)

השופט נעם סולברג, המכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קבע היום (יום שני) כי על השר להגיש תגובתו לעתירה שהוגשה נגדו עד השעה 18:00. העתירה עוסקת בהפצה מתוכננת של ספר ילדים שחיברו על השר, בכניסה למוסדות חינוך ברחבי הארץ.

ההחלטה על קביעת מועד דחוף להגשת התגובה ניתנה שעות ספורות בלבד לפני המועד שבו אמורה להתבצע חלוקת הספרים בפועל. העתירה הוגשה לועדת הבחירות המרכזית על ידי התנועה לאיכות השלטון, לאחר שפרטי התוכנית פורסמו באתר ynet. במסגרת העתירה מבקשת התנועה כי יוציא צו מניעה שימנע את ביצוע החלוקה.

בעתירה שהוגשה טוענת התנועה לאיכות השלטון כי אין מדובר במהלך חינוכי תמים, אלא בפעולה שמטרתה להעביר מסרים בעלי אופי פוליטי באמצעות הילדים עצמם.

לטענת התנועה, מטרת המהלך היא "להפוך מאות אלפי ילדים לחוליה במערך ההפצה של מסריהם הפוליטיים תעמולתיים". כמו כן נטען בעתירה כי "הילד עצמו נעשה למוסר של המסר התעמולתי" במסגרת תוכנית החלוקה.

כעת, בשעות שנותרו עד למועד המתוכנן לחלוקת הספרים, נדרש השר בן גביר להגיש את עמדתו בכתב לעתירה ולבקשה למתן צו מניעה. השופט סולברג קבע כי התגובה תוגש לא יאוחר מהשעה 18:00 היום.

העתירה והדרישה להגשת תגובה דחופה מגיעות בעקבות הפרסומים על התוכנית להפיץ את ספר הילדים שחיבר השר בן גביר בכניסה למוסדות חינוך. במרכז העתירה עומדת הטענה כי חלוקת הספרים לילדים מהווה שימוש בהם כאמצעי להפצת מסרים פוליטיים ותעמולתיים.

נכון לשעה זו טרם התקבלה החלטה בבקשה למתן צו המניעה. השופט סולברג קבע כי תחילה יידרש השר בן גביר להגיש את תגובתו, ורק לאחר מכן תינתן החלטה בעניין הבקשה שהונחה בפני ועדת הבחירות המרכזית.

איתמר בן גבירהתנועה לאיכות השלטוןנעם סולברגבחירות 2026ועדת הבחירות המרכזית

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