המשבר בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין הדרג המדיני נחשף היום (שלישי) במלוא עוצמתו – עם גילויים על קבוצת ייעוץ חשאית, תדרוכים לעיתונאים בניגוד לנהלים, ועימות ישיר סביב מינויים בכירים בצה"ל (בארץ, חדשות, צבא וביטחון)
קבוצת חברות סייבר ישראליות הפועלות מרעננה, עובדות בשיתוף פעולה עם צבא קטאר כבר 8 שנים | במסגרת הפעילות חיילים קטארים קיבלו הדרכות מקצועיות בתחום ולפחות 3 בכירים בקבוצה הינם בכירים במערכת הביטחון הישראלית לשעבר |מהקבוצה נמסר כי הפעילות היא רק בתחום ההגנה ולא ההתקפה ואין בכך מניעה חוקית (חדשות, ביטחון)