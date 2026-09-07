החות'ים תקפו בכירים סעודים בטיל בליסטי

החות'ים בתימן פרסמו תיעוד יוצא דופן של תקיפה שביצעו כנגד גורמים בכירים בכוחות הנאמנים לסעודיה. בתיעוד נראה שיגור טיל בליסטי לטווח בינוני לעבר יעד קרקעי, כאשר במקביל רחפן שנמצא באזור מתעד את המתרחש מנקודת תצפית אווירית.

בסרטון מתועד רגע הפגיעה באזור היעד, כאשר תוך זמן קצר מתרומם במקום ענן עשן ואבק. לטענת החות'ים, היעד היה נקודת מפגש שבה שהו בכירים בכוחות הנתמכים על ידי סעודיה, במסגרת הלחימה המתמשכת בתימן. האלמנט המרכזי בתיעוד אינו רק עצם הפגיעה, אלא השילוב בין אמצעי התקיפה לבין הרחפן המצלם. מבחינת החות'ים, מדובר בדרך להמחיש את יכולתם לאתר יעד, לשגר לעברו טיל ולתעד את התוצאה בזמן אמת.

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המערכה בתימן מתנהלת כבר שנים על רקע המאבק בין החות'ים לבין הממשלה התימנית והכוחות הנתמכים על ידי סעודיה ואיחוד האמירויות. החות'ים, הנתמכים על ידי איראן, הצליחו לאורך השנים לפתח ולהפעיל מערך הכולל טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים.

היכולות הללו הפכו את הארגון משחקן מקומי בתימן לגורם צבאי בעל יכולת להוציא לפועל תקיפות גם מעבר לגבולות המדינה. בשנים האחרונות הוכיחו החות'ים כי הם מסוגלים לשגר טילים וכטב"מים למרחקים משמעותיים, ואף לאיים על נתיבי השיט בים האדום.