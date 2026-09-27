חשיפה מטלטלת פורסמה במוצאי שבת בעיתון ה"סנדיי טיימס" הבריטי: מאבטחו לשעבר של איסמעיל הנייה הי"ד, מנהיג חמאס וראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור שחוסל בטהרן ב-2024, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה ב-2015. אשתקד תכנן המאבטח פיגוע נגד יהודים על אדמת אירופה לקראת יום השנה השני לטבח שמחת תורה.

המאבטח, שהוא גם בנו של בכיר בחמאס, מזוהה לאורך הכתבה רק בשם "מר X" מסיבות משפטיות. על פי מקורות ביטחוניים וראיות שבידי העיתון, "X" היה חלק ממערך האבטחה של הנייה כבר משנת 2006, כשחמאס ניצח בבחירות בעזה ובהמשך השתלט על הרצועה.

בין 2009 ל-2012 "X" עבר דרך מצרים ואף נעצר שם, לאחר שקושר להפעלת מנהרה ששימשה להברחת נשק וזהב לעזה. ב-2012 עזב את הרצועה, ותנועותיו בתקופה שלאחר מכן אינן ידועות עד שהגיע לבריטניה.

קיבל אזרחות למרות העבר

על אף שעברו היה ידוע, ב-2015 ביקש מעמד של פליט וקיבל אישור ממשרד הפנים הבריטי להישאר במדינה. לאחר שהשתקע עם אשתו וילדיו קיבל גם אזרחות בריטית.

ב"סנדיי טיימס" נכתב כי "X" פעל במסווה של יועץ מחשוב והתגורר בפרברי עיר אנגלית גדולה. הוא שינה את שמו כמה פעמים והציג כלפי חוץ מצג של חיים שגרתיים, שבמסגרתם השתתף בהפגנות נגד ישראל, דירג בתי עסק ברשת והקים חברות.

בחודש נובמבר האחרון הוא נעצר בלונדון, לאחר שהמוסד ושירותי המודיעין בגרמניה גילו כי הוא תכנן לפגוע במרכזים קהילתיים של יהודים, בדיפלומטים ישראלים ובהפגנות פרו-ישראליות בגרמניה או באוסטריה.

חוליה של שבעה חשודים

בפעילות משותפת של גרמניה, אוסטריה, דנמרק ובריטניה נעצרה חוליה המורכבת משבעה חשודים. בין השאר נתפס רובה AK47 (קלצ'ניקוב) ותחמושת. בגרמניה "X" מואשם בהברחת כלי נשק, כולל אקדחים ותחמושת, למתקן אחסון בווינה.

עוד נכתב שהוא הקליט סרטון שבו הופיע רעול פנים וחמוש לצד דגל חמאס, ותיאר את הפיגוע המתוכנן כ"מעשה נקם" בשם הזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מקור ברשויות אכיפת החוק טען כי הוא היה דמות "חיונית" בתכנון.

בכתב האישום, שהושג לראשונה על ידי ה"בילד" הגרמני, נטען כי ביולי 2025 הוא העביר חמישה אקדחים, תחמושת, כובעי צמר וכפפות מברלין לווינה. כעבור חודש קיבל 100 כדורי תחמושת, וכעבור כמה שבועות נוספים אחד משותפיו השיג דגם יוגוסלבי של קלצ'ניקוב, שמונה אקדחים ו-600 קליעים.

באחד מהיעדים שעליהם פשטה המשטרה אותר הסרטון שצילם "X", ונראה שהוא צולם בווינה. הוא אמר בו כי המתקפה מציינת את יום השנה השני ל-7 באוקטובר, מה שסייע לרשויות בגרמניה להבין את מניעיו ואת התזמון.

בין העצורים שניים היו אזרחי גרמניה, שלושה לבנונים, אזרח בולגריה ואדם נוסף אזרח דנמרק. לא ברור האם הוא התכוון להשתתף ישירות בפיגוע שהיה אמור להתרחש לפי החשד בברלין או בווינה.

אחד הגורמים שצוטטו בדיווח של ה"סנדיי טיימס" תיאר את "X" כ"נכס בכיר" של חמאס, וסיפר כי הוא ניצל את הדרכון הבריטי שלו כדי לבקר בטורקיה ובקטאר, שכידוע מארחות את מנהיגי הארגון ומהוות מרכזים עבור פעילותו.

אם יורשע, "X" ירצה עונש מאסר בבריטניה, ולאחר מכן יעמוד בפני הסגרה לגרמניה. על אף שלא פורט באופן מדויק כיצד סוכלו התוכניות, בדיווח נכתב כי אחד מהחשודים היה "נכס" של המודיעין הגרמני ש"יצא משליטה" והסתיר מידע על היקף תפקידו.