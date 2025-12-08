בעוד חמאס הכחיש נמרצות את הקשר בין ארגון הטרור והשלטון הרצחני של אסד, מתגלים כעת מכתבים סודיים שמעידים באופן חד משמעי על היחסים ביניהם - בתיווך איראן וחיזבאללה. כך למשל כותב סינוואר להנייה: "סוריה היא זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט". הציטוטים והפרוטוקולים מהמסמכים שנחשפים (חדשות)
כשנה וחצי לאחר החיסול המהדהד בתוך מבנה של משמרות המהפכה, דובר משמרות המהפכה חשף כי איסמאעיל הנייה חוסל באמצעות טיל מדויק ששוגר לעברו בעקבות שיחת טלפון שקיבל – ולא באמצעות מטען חבלה שהוטמן בחדר שבו שהה, כפי שדווח עד כה (העולם הערבי)