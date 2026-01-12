מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
טירה נטושה במשך שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל | הטירה משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי (בעולם)
"ביצת החורף הקיסרית" של פברז'ה נמכרה ב-22.9 מיליון לירות שטרלינג - יצירת מופת משובצת 4,500 יהלומים, שנועדה במקור כמתנה לאמו של הצאר הרוסי האחרון | מה הסיפור שמאחורי הביצים שהציתו את דמיונם של אספנים? (חדשות בעולם)
גלאי מתכות גילה במהלך חפירות טבעת זהב עתיקה הנושאת חריטה פנימית מסתורית | הטבעת, המיוחסת למאה ה‑16, עשויה להיות קשורה ל'מזימת אבק השריפה' - הכינוי לניסיון לפוצץ את בתי הפרלמנט באנגליה ולהרוג את המלך ג'יימס הראשון (בעולם)
בעקבות מבצע חקירה נרחב של יחידת הסחר בעתיקות במנהטן, עשרות עתיקות יקרות ערך - שחלקן הוחרמו ממוזיאונים מובילים בניו יורק ובכללם המטרופוליטן - הושבו לאיטליה, ספרד והונגריה. ההחזרות מסמנות את המשך התקיפה המשפטית נגד רשתות סחר בלתי חוקיות ומעלות שאלות לגבי מדיניות הרכישה של מוסדות תרבות אמריקאיים (בעולם)
ארגוני המחבלים הפכו אתרים היסטוריים לבסיסי פעולה צבאיים. בצור, שהייתה עשירה בעתיקות - הקימורים שמתחת למושבי ההיפודרום העתיק שימשו כמחסני נשק ותחמושת | תופעה זו של שימוש באתרים ארכיאולוגיים למטרות צבאיות חזרה על עצמה במלחמות נוספות, החל ממלחמת העצמאות ועד ימינו | ישראל שפירא בעקבות האוצר שנחשף בארכיון המדינה (מגזין)