בשורות משמחות הגיעו בשבת הקודש מחצר ויז'ניץ: לאחר מספר ימים בהם סבל כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מחולשה, חל בשבת שיפור ניכר במצבו הבריאותי. בשעת ברכת החודש בשבת מברכים אלול, כאשר שהה הרבי שליט"א בבית האכסניה במושב אורה, זכו המתפללים במניין לשמוע את קולו הקדוש בעת אמירת ברכת החודש.

במשך השבת התפללו אלפי חסידים בארץ ובחוץ לארץ לרפואתו השלמה של האדמו"ר . בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לפני קריאת התורה, פתח ראש הישיבה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר את ארון הקודש, ובבכי רב אמר יחד עם הקהל את פרק ק"ל בתהילים - "שיר המעלות ממעמקים" - בנוסח הימים הנוראים.

במקביל לכך, שבוע בלבד לפני המעמד המרכזי "מקדישי שמך" שאמור לקבץ אלפי חסידים לעצרת תפילה ופתיחת המגבית למען מוסדות החסידות, הוכרז על שינוי במקום קיום האירוע.

על פי התכנית המקורית, המעמד היה אמור להתקיים ביום שלישי הקרוב, ליל ערב ראש חודש אלול, באתרא קדישא במירון. אולם בשל מצב חולשתו של הרבי והקושי הכרוך בנסיעה הארוכה לצפון, התעוררו ספקות רציניים האם יתאפשר לקיים את המעמד שם. מאחר שהאדמו"ר הביע רצון עז להשתתף באירוע, הוא ביקש להעביר את הכינוס לירושלים עיר הקודש.

לאחר הכנות נמרצות שערכו העסקנים בימים האחרונים, אושר כי המעמד ההמוני יתקיים בסייעתא דשמיא בהיכל המרווח של בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים.

בהודעה טלפונית מיוחדת בקולו הקדוש, פנה האדמו"ר אל החסידים וביקש מכל אחד ואחד להשתתף בכינוס. הרבי שליט"א הדגיש את חשיבות החזקת עולם התורה, והביע תקווה כי במהלך החורף הבעל"ט יוכל להגיע לשבת מיוחדת עם החסידים באתרא קדישא במירון, סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.

לצד התפילות, מתכוננים בחסידות לשמחה גדולה: בשבת הקרובה יתקיים בבית המדרש הגדול בבני ברק שבת האופרוף לנכד האדמו"ר, החתן מרדכי הגר בן חתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר. שמחת החתונה הגדולה תתקיים ביום רביעי בשבוע הבא בהשתתפות אלפים בהיכל בית המדרש הגדול.