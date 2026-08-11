זירת האירוע בטאהש ( צילום: באדיבות המצלם )

נס בקהילה היהודית בקנדה: רכב שדהר לעבר התקהלות חסידי טאהש, נעצר לאחר שפגע סמבפר כלי רכב באירוע שהסתיים אך בנס ללא נפגעים בנפש.

ל'בבלי' נודע כי בימים האחרונים התקיימה בחצר הקודש טאהש שבקנדה הילולת האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע, בהשתתפות המוני חסידים ואורחים שהגיעו מרחבי תבל לעלות לציון הקדוש. ההילולא נערכה בצל בנו, האדמו"ר. בשעה שרחובות הקרייה היו מלאים אלפי משתתפים, התרחשו רגעי חרדה כאשר נהג לא יהודי נסע במהירות בלב הקרייה ופגע בחוזקה במספר רכבים שעמדו חונים בצדי הכביש.

זירת האירוע בטאהש - צילום: באדיבות המצלם זירת האירוע בטאהש | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:08

לאור גל האנטישמיות הקשה שפוקד את יהודי קנדה בחודשים האחרונים, פרצה בהלה רבה בקרב הנוכחים. החסידים והאורחים שנכחו במקום סברו ברגעים הראשונים כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון, ונמלטו למחסה.

רק לאחר זמן ממושך, עם הגעת כוחות הביטחון והרשויות, התבררה התמונה האמיתית: לא היה זה אירוע פיגוע אלא תאונה שנגרמה כאשר הנהג איבד שליטה על כלי הרכב.

עדי ראייה מסרו כי היה זה נס גלוי, שכן הרחובות היו עמוסים בהולכי רגל שצעדו לעבר היכל בית המדרש הגדול ולציון הקדוש. בחסדי השם יתברך, ולמרות עוצמת הפגיעה והבהלה הרבה, הסתיים האירוע בנזק לרכוש בלבד, וללא כל נפגעים. החסידים הודו להשם יתברך על הנס הגדול בזכות בעל ההילולא זי"ע.