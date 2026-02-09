רגעי קודש מיום ל"ג בעומר בצל קודשו של האדמו"ר מטאהש בקריית טאהש שבקנדה • בליל ההילולא העלה האדמו"ר את אבוקת האש במדורה המרכזית ועודד את השירה בעוז • למחרת נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מספינקא וזאלאטשוב • וגם, סיום מסכת בבא בתרא במסגרת "עמוד הקהילה" • תיעוד מהקריה (חסידים)
מאות חסידי טאהש בעיירה החסידית בקנדה הקפואה זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה ושמחה בימי החנוכה שעברו עלינו לטובה | מדי ערב התכנסו החסידים למעמד הדלקת הנרות, ובשיאו של 'זאת חנוכה' הסבו בשולחן מלכים עת ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור, תוך שהוא מרחיב בסגולות היום הקדוש, הידוע כיום חותם הימים הנוראים | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)
העיירה החסידית טאהש שבקנדה לבשה חג בשבוע שעבר, כאשר אלפי חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לשוש ולשמוח בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי אברהם יודא לאווי, החתן המיוחס הוא בנו של הרה"ג ר' יושע בעריש לאנדא, בן גאב"ד עדעלין קערעסטיר וחתנו של האדמו"ר מזוטשקא קאראקאס | במעמד החופה סידר הרבי חופה וקידושין, ולאחר חצות הלילה פיזז בעוז ריקודין קדישין לפני הכלה כשהוא אחוז שרעפי קודש (חסידים)
המוני תושבי מונסי וחסידי טאהש נהרו השבוע לנחם אבלים את האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא, אשר ישב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנפטרה בגיל 53, לאחר שנים של ייסורים קשים ומרים | לצד האדמו"ר ישב אביה של המנוחה, הגה"צ רבי יחזקיה יעקב כץ, אב"ד סאלקא | צפו בתיעוד (חסידים)
אבל כבד במונסי שבניו יורק: בפניא דמעלי שבתא נפטרה לבית עולמה לאחר מחלה קשה, הרבנית הצדקנית מרת פייגא רבקה פיש ע"ה, אשת יבלחט"א האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא, והיא בת 53 | הרבנית ע"ה הייתה נכדת האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע, ובמסע ההלוויה במוצאי שבת צפויים אלפי חסידים לחלוק לה כבוד אחרון (דיין האמת)
האדמו"ר מטאהש ששהה בימים האחרונים באיזור מדינת הונגריה, פקד אתמול (חמישי) בשעות לפנות הבוקר את אוהל אבותיו הק' בעיירת טאהש | האדמו"ר שהגיע מלווה בפמליה מצומצמת העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידים ציינו השבוע עשור להסתלקות האדמו"ר הרה"ק מטאהש זיע"א, בצל בנו ממלא מקומו בקודש | צפו בתיעוד ענק מכל סדרי יום ההילולא, החל מתפילת שחרית, לחיים טיש, עליה לציון, תפילת יום כיפור קטן, והטיש המרכזי (חסידים)
באולם אטריום במונסי, יחגג הערב (שלישי) שמחת נישואי החתן מאיר יצחק פישר, שזכה להיות ההויז בחור, ומשמשו בקודש של מורו ורבו, האדמו"ר מטאהש, איתן מושבו בקריית טאהש בקנדה, במשך מספר שנים | לקראת נישואיו שיגר החתן מכתבי התנצלות לחסידים, ובה מבקש מחילה על כל פגיעה אפשרית בעת עבודתו (חסידים)
גדולי נגידי חצה"ק טאהש, זכו לשבת מרוממת בצילו של האדמו"ר, שהגיע במיוחד ממושבו בקריית טאהש בקנדה עד לארה"ב, שם התאספו יחדיו בריחי התיכון ופטרני המוסדות לשהות בצילו למשך כל השבת | צפו בתיעוד מערב שבת, החל מהדלקת הנרות ברוב עם הדרת מלך, ועד המלווה מלכה בצאת השבת (חסידים)
בתיעוד שמגיע מקנדה הרחוקה, נצפה האדמו"ר מטאהש בסיור בהיכל ישיבתו המעטירה, לקראת סיום 'ישיבת בין הזמנים' למאות בחורי החסידות שישבו והגו על התורה הקדושה בימי חודש ניסן | אחר שהרבי סייר ומסר שיחת קודש, זכו כלל התלמידים לקבל תשורה נאה אישית מידי האדמו"ר כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים)
כששולחנו עמוס לעייפה מפירות העונה וכלי כסף לרוב, ערך האדמו"ר מטאהש את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו בשיכון טאהש שבקנדה המושלגת בימים אלו | בסיום הטיש עברו החסידים לפני האדמו"ר שהעניק לכל אחד ואחד צלוחית ממרקחת אתרוגים ועוד פירות לברכה | צפו בתיעוד
ביום זאת חנוכה התאספו מאות חסידי טאהש לשעות נעלות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בשיכון טאהש בקנדה | תחילה הדליק הרבי נרות חנוכה, אחר ערך את שולחנו הטהור, כאשר כלל החסידים הלכו לבושים בבגדי שבת לכבוד היום | לקראת סיום הטיש פתח הרבי בריקוד נלהב לפני המנורה הטהורה שהונחה במרכז השולחן | צפו בתיעוד (חסידים)