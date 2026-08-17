זמן אלול תשפ"ו נפתח בישיבת 'שערי שמועות' בבית חלקיה בשטייגען עצמתי כמיטב המסורת בישיבה, שרשמה הישג משמעותי בעונת הרישום האחרונה עם גידול מבורך במספר תלמידי הישיבה החדשים שפתחו את שיעור א' בישיבה גדולה בפעם הראשונה בחייהם.

ל'בבלי' נודע כי מצוקת המקום החריפה בחדרי הפנימיות, גרמה להנהלת הישיבה לפתרון יצירתי במיוחד: חדר האוכל של הישיבה עבר הסבה משמעותית לאיכלוס מגורים עבור תלמידי הישיבה.

עבור חדר האוכל - הוקם, באופן זמני, אוהל עצום ממדים הנועד להכיל (ולהאכיל) את מאות תלמידי הישיבה שקנתה לה שם של כבוד בהיכל 'המזרח' של עולם הישיבות הליטאי.

ל'בבלי' נודע כי גם ישיבת פוניבז' מתמודדת עם מצוקת מקום חריפה וחסרת תקדים. פוניבז' קיבלה לשורותיה 480 תלמידים חדשים שפתחו את שיעור א' בגבעת הישיבה - רבים מהם ללא פנימייה מוסדרת.

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הישיבה פתחה בגל שיפוץ מהיר במהלך ימי בין הזמנים האחרון - הכולל הוספת קומות במבני פנימייה קיימים (בניין הלפרין ובניין נוסף), אולם השיפוצים טרם הסתיימו והיום (שני) כתב 'בבלי' שנקלע לרחוב וסרמן הסמוך לגבעת הישיבה, שוחח עם מספר תלמידים צעירים שנותרו מחוץ לבניין הפנימייה על מזוודותיהם הארוזות.

"בישיבה, מה שחשוב זה הבית מדרש" אומר לנו א. תלמיד ישיבת פוניבז' ממודיעין עילית. "היום אשן אצל קרובי משפחה, אולי גם בשבוע הקרוב, אני מקווה שהעניין יסתדר בקרוב".

ג. תלמיד פוניבז' המתגורר בירושלים אמר דברים דומים: "אין לי קרובי משפחה בבני ברק אבל יש לי שני חברים שהציעו לי לבוא איתם לקרובי משפחה ממש באזור הגבעה. מה שחשוב זה פתיחת הזמן והשטייגען שלא היכרתי מימיי".