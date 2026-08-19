משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אמש (יום ד') הודעת אזהרה לתושבי אזורים מרכזיים בארץ, לאחר שנתפסו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. האזהרה מיועדת לכ־320 אלף תושבים המתגוררים באזורים בהם אותרו היתושות הנגועות.

היתושות נתפסו בעיר פתח תקווה, בישובים כפר קאסם וכפר ברא, בשדה התעופה בן גוריון, ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה.

מאז תחילת עונת הפעילות של הנגיף השנה, אובחנו בארץ 17 חולים. אחד מהם עדיין מאושפז בבית חולים, ואדם אחד נפטר ר"ל מסיבוכי המחלה.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו".

גורמי משרד הבריאות מדגישים כי ברוב המקרים המחלה מתבטאת בתסמינים קלים, אולם במקרים נדירים היא עלולה להוביל לדלקת מוח או דלקת קרום המוח. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים בסביבת המגורים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים ולהתקין רשתות מגן בחלונות הבית.